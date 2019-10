Asi největší akcí ve Středočeském kraji bude Národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi, kam se každoročně sjíždí tisíce lidí. Jejím vyvrcholením se v sobotu od 10. hodiny stane poutní mše svatá na Mariánském náměstí. Celebrovat ji bude apoštolský nuncius v České republice Charles Daniel Balvo.

Slavit se bude ale i v mnoha dalších městech. Chystají se Svatováclavské slavnosti v Kutné Hoře, Svatováclavská jízda veteránu v Mladé Boleslavi nebo prohlídky Václavky na Konopišti.

Vybrané středočeské akce na svátek sv. Václava

MĚLNICKO

Svatováclavské slavnosti ve Vysoké

Kdy: 28. září, od 12.30 hodin

Kde: centrum obce Vysoká

Svatováclavské slavnosti nabídnou tvůrčí dílny pro děti, představení kouzelníka, ukázky sokolnictví nebo vystoupení mažoretek a dětí z MŠ a ZŠ. Zahrají skupiny Chrapot a Offbeat. Od 17 hodin proběhne mše. V bývalém Kabrielově statku vystoupí písničkář Jan Burian. V plánu je i degustace vína v Domě řemesel Arcadis a komentované prohlídky kostela sv. Václava.

NYMBURSKO

Oslava narozenin gepardice

Kdy: 28. září od 14 hodin

Kde: Zoo Chleby



Gepardice Mzuri je jednou z hlavních tváří chlebské zoo. Je přívětivá k lidem, při různých příležitostech si ji návštěvníci mohou hladit a fotit se s ní. Na státní svátek oslaví tato kráska již desáté narozeniny.

BOLESLAVSKO

Historické vozy vyjedou na slavnost

Kdy: 28. září, od 7 hodin

Kde: Komenského náměstí, Mladá Boleslav

Svatováclavská jízda začne v 9 hodin slavnostním zahájením. V 9.30 bude jízda historických automobilů napříč městem. Poté budou vozy k vidění v areálu městského stadionu. Celým dnem povede moderátor Luboš Dvořák. Vystoupí mažoretky, Krejčík Honza, kapely Kafé a KTP i klaun Ferda.

KUTNOHORSKO

Svatováclavské slavnosti nabídnou bohatý program

Kdy: 28. září, od 13 hodin

Kde: Palackého náměstí, Kutná Hora



Svatováclavské slavnosti nabídnou vystoupení Divadélka Kůzle, Poutníků, zpěvačky Vanesy Harbek či kapely Vanua 2. Večer zahraje Oskar Petr a po něm Laura a její tygři. Uskuteční se i Svatováclavská mše v kapli Vlašského dvora, ochutnávka pivních speciálů od pivovaru Kutná Hora nebo degustace vín v klášteře sv. Voršily.

KOLÍNSKO

Vinný košt doplní gastronomická ochutnávka

Kdy: 28. září, od 11 hodin

Kde: Karlovo náměstí, Kolín

Vinný košt nabídne moderní gastronomii a vína z Čech a Moravy. K tomu zahrají Daltonové, Yetti On, AnarchiA či banda Last Station. Víno bude naléváno pouze do festivalových sklenic.

BENEŠOVSKO

Otevře se věž Václavka

Kdy: 28. září, 13 hodin

Kde: zámek Konopiště



Zámek Konopiště nabídne mezi 16. a 19. hodinou prohlídky věže Václavky od suterénu po krov. Do těchto míst se návštěvníci jindy nedostanou. Věž dostala pojmenování po Václavu IV., který v ní byl v době, kdy bylo Konopiště nedobytnou pevností, vězněn.

PŘÍBRAMSKO

Svatováclavská pouť v Příbrami

Kdy: 28. – 29. září

Kde: Náměstí T. G. Masaryka Příbram

Svatováclavská pouť nabídne pouťové atrakce, tradiční lahůdky i zmrzlinu. Připraven bude také doprovodný program.

KLADENSKO

Slavnosti doplní průvod

Kdy: 28. září 13 hodin

Kde: Budeč u Zákolan



Svatováclavské slavnosti začnou v 10 hodin, ve 13 hodin přijde průvod svatého Václava. Na ten naváže vystoupení skupiny historického šermu Thorax. Na programu je současné i dobové taneční vystoupení, komentovaná prohlídka zbrojnice, koncert varhanní hudby nebo pohádka.

RAKOVNICKO

Svatováclavská pouť v Čisté

Kdy: 28. – 29. září, 13 hodin

Kde: obec Čistá

Sobota v Čisté nabídne Svátováclavské koulení, jež startuje ve 13 hodin na volejbalových kurtech a Svatováclavský výlov rybníku Závlaha. V neděli pak dojde na potní mši v kostele sv. Václava, vernisáž výstavy Alice Pokorné a koncert souboru Tutti Voci.

BEROUNSKO

Karlštejn slaví vinobraní

Kdy: 28. – 29. září

Kde: Karlštejn



Oslavy vinobraní nabídnou vystoupení hudebníků, tanečnic i rytířská klání. Přijede i sám císař Karel IV., s chotí Eliškou Pomořanskou a 300 dvořany. Na Karlštejnské vinobraní je možné vyrazit parním vlakem z Prahy – Smíchova.