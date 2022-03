Stále nicméně platí, že sedmdesátníci a starší pasažéři se budou moci svézt v autobusech PID zadarmo – pouze v autobusech a nikoli ve vlacích, což Borecký vnímá jako diskriminaci železniční dopravy. Prozatím. Tohle se stane minulostí od 12. června. Pak už budou senioři cestovat za poloviční jízdné jednotně: bez ohledu na věk i dopravní prostředek.

Změna se nelíbí středočeské opozici. Jiří Bouška (ANO), který je 1. náměstkem primátora Mladé Boleslavi, v té souvislosti uvedl, že jeho město zrovna v pondělí představilo na tiskové konferenci nové ceny v městské hromadné dopravě: s roční platbou 1000 Kč, zachováním jízdného zdarma do věku 15 let – a novým doplněním bezplatného cestování i pro všechny starobní důchodce.

„Sleva je vždy z peněz, které od někoho vyberete, nebo někoho zadlužíte,“ namítl radní Borecký. Připomíná, že do roku 2017, kdy tehdejší vláda zavedla nový systém slev, které některé kraje včetně Středočeského ještě prohloubily, platila pro seniory pouze 50procentní sleva na železnici; i nový stav tedy vnímá jako příznivější. Borecký dále uvedl, že zrušení jízdného zdarma by se mělo dotknout asi 30 tisíc středočeských seniorů.

Jízdné pro kola i pro veterány

Nová tarifní pravidla PID, jež budou platit od 12. června, podle pondělního rozhodnutí krajských zastupitelů přinesou také další novinky. Jednou z nich je jednotný tarif pro přepravu jízdních kol ve vlacích: jednorázově za 30 Kč a na celý den za 80 Kč. Borecký poznamenal, že by se mu sice líbila přeprava kola s Lítačkou zdarma tak jako v Praze, avšak kapacita vlaků ve Středočeském kraji to zatím neumožňuje. Věří nicméně, že se to změní: v tomto směru by střední Čechy mohly „dohonit“ Prahu od roku 2029.

Další novinkou se od června stane speciální tarif pro účastníky odboje proti nacismu i komunismu a válečné veterány, jimiž se rozumí jak dosud žijící hrstka bojovníků z druhé světové války, tak především účastníci novodobých zahraničních misí. Měli by dostat možnost cestovat za korunu denně – tedy s ročním kuponem za 365 korun.

Radní Borecký upřesňuje, že se to týká jen držitelů patřičných osvědčení vydávaných orgány státu; nikoli jejich rodinných příslušníků nebo členů různých spolků, jejichž činnost je orientována tímto směrem. Podle Boreckého by se takováto nabídka (u níž těžko říci, kolik lidí ji nakonec využije) mohla týkat asi sedmi tisíc obyvatel kraje. S tím však nesouhlasí Robert Bezděk (ANO) z opozičních lavic, který po konzultaci s ministerstvem obrany dospěl k podstatně nižšímu číslu: pět druhoválečných veteránů ve středních Čechách a 31 v Praze plus účastníků zahraničních misí po roce 1990 v kraji 1395 a v Praze 965. Zdůraznil, že jestliže se jedná o poměrně malou skupinu, slušelo by se jako formu poděkování nabídnout jízdné zcela zdarma. S tímto návrhem ale Bezděk neuspěl.

„Čtyři roky jste byli u moci – a za čtyři roky jste žádné takové změny nezavedli,“ reagoval radní Borecký. Bezděkova slova se nerozpakoval označit jako „žvanění“, jež se jen hezky poslouchá. Když se protivník ohradil, vzal tento výraz zpět: nahradil jej souslovím „politické floskule“.