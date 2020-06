Dětská centra nenabízejí jen péči. Poskytnou něco navíc

V nově upravených prostorách působí Dětské centrum Chocerady, které se na Benešovsko přestěhovalo ze Strančic na Praze-východ. Rozhodně však není pracovištěm místního významu při pro nejbližší okolí. Jako centrum komplexní péče pro znevýhodněné děti do tří let věku (či maximálně do šesti) pomáhá rodinám z širšího regionu.

Slavnostní otevření Dětského centra Chocerady - centra komplexní péče pro znevýhodněné děti. | Foto: archiv Krajského úřadu Středočeského kraje

V někdejší dětské léčebně v Choceradech se během úprav trvajících od roku 2017 (a připravovaných už pár let předtím) podařilo vytvořit prostředí plně odpovídající potřebám dětí s postižením potřebujícím nepřetržitou péči, o něž se jejich rodiny nemohou starat samy. I jejich rodičů. Právě na jejich zapojení zdejší koncept péče klade mimořádný důraz. Původně se přitom přesun ze Strančic zrodil jako nutnost – kvůli vracení nemovitostí restituentům – a nevyužívané budovy v Choceradech kraj nevybíral jako nejoptimálnější z nejlepších variant, ale jako řešení dostupné. Kdysi se počítalo i s tím, že by tam mohl přesídlit i pyšelský dětský domov, ale tyhle plány vzaly zasvé. Úpravy se nadmíru vydařily: s tradiční představou kojeneckého ústavu, případně „děcáku“, nemá centrum společného zhola nic. Ostatně – vlastně ani název. Kam s dětmi? Chybí peníze, ale i plány, zač je utratit Přečíst článek › Však také úpravy, které vytvářejí téměř atmosféru domova, potřebovaly nemalé investice, připomněla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). „Rekonstrukce budovy si vyžádala 65 milionů korun, vybavení interiérů 12,4 milionu – a ve výstavbě je ještě technickohospodářský objekt, jehož vysoutěžená cena činí 11,1 milionu,“ vypočetla. S dodatkem, že další finanční prostředky určené na pořízení tepelných čerpadel, zateplení budovy a vzduchotechniku ve výši 7,5 milionu korun budou hrazeny z Operačního programu životní prostředí. Péče zdravotní i sociální Zdroj: archiv Krajského úřadu Středočeského krajePodoba areálu v Choceradech na první pohled dokládá, jak se mění charakter dětských center. Jejich posláním není jen zajistit potřebnou péči, ale komplexní zdravotně-sociální podporu dítěte se zdravotním postižením i jeho rodiny. Na kombinaci zdravotní péče a sociálních služeb, připravenou ve spolupráci s Nadací Sirius, je kladen velký důraz – přičemž krajský radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robert Bezděk (ANO) v té souvislosti upozornil, že zařízení rozhodně není cosi jako „ústav pro opuštěné děti“. Každý ze zdejších malých obyvatel musí mít svého pečovatele: rodiče, pěstouna či osvojitele. Mohou však přicházet i děti na krátkodobé pobyty – v rámci odlehčovací péče či stacionáře, jež uleví rodinám, které jsou náročnou péčí o potomka vyčerpané. Nyní je v dětském centru umístěno 17 dětí, uvedl jeho ředitel Pavel Biskup; lékař-pediatr s letitými zkušenostmi v oblasti péče o děti s handicapem. Také on zdůrazňuje účast rodinných příslušníků, jejichž zapojení vedle specializovaných odborníků považuje za velmi důležité. Benešovská nemocnice dbá na bezpečnost nepřetržitě Přečíst článek › „Pečujeme především o děti se závažným zdravotním postižením, u kterých jejich zdravotní stav nelze s určitostí predikovat,“ připomněl. „U mnohých se jedná o dlouhodobou neakutní péči, která však postupně přejde v péči chronicky resuscitační a intenzivní, což vyžaduje od personálu vysokou profesionalitu,“ naznačil, že často jde skutečně o velmi závažné komplikace. Světem dětí není jen zahrada Také centrum, které pro děti od narození do tří až čtyř let, o něž se rodiče sami nemohou nebo nechtějí starat, provozuje Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi, působí ve zmodernizované vile uprostřed velké zahrady s řadou houpaček a herních příležitostí. A rovněž zde kladou důraz nejen na podobu prostředí, ale i na činnost. Včetně aktivit mimo areál: vycházek do cukráren ve městě, návštěv divadla, výletů – ba dokonce i vyjížděk na koupaliště. Koncept péče o děti v Choceradech

- Působením prostředí i pracovníků je pro děti vyvářena atmosféra domova

- O děti se stará tým specialistů zahrnující vedle zdravotníků také fyzioterapeuty, sociální pracovnice, klinického psychologa, speciální pedagogy a další odborníky

- Důležité je rozvíjení spolupráce s rodiči dětí a zapojení vlastních rodinných příslušníků

- Důraz je kladen i na využití prostředí Chocerad: oblasti, kterou protéká řeka Sázava a jež není zatížena neekologickou výrobou

