„Letošní téma bylo vyhlášeno s ohledem na jednu z nejčastějších příčin dopravních nehod, a to je rychlost,“ konstatovala. Upozornila, že v minulých letech témata zněla například „Všichni jezdí připoutaní“ či „Buďte vidět nejen na podzim“.

Hodnocení prací na celorepublikové úrovni – samostatné kategorie literárních prací a obrázků podle věkových kategorií od předškoláků po druhý stupeň základních škol – se zúčastnila i středočeská mluvčí Suchánková. Dalšími členy poroty byli metodička dopravní výchovy a autorka projektu Markéta Novotná, ředitel dopravní policie Jiří Zlý, republiková koordinátorka prevence kriminality policejního prezidia Zuzana Pidrmanová a Veronika Hodačová z oddělení prevence policejního prezidia.

„Hodnocení literární části soutěže se ujali autoři vlastních literární děl a pracovníci Krajské vědecké knihovny v Liberci Marek Sekyra a Eva Šťastná,“ připomněla Suchánková.

„Zájem dětí, jejich pedagogů i rodičů o účast mě utvrdil v tom, že tento projekt má svůj smysl a obrovský přínos do budoucna ve výchově dětí a mládeže v dopravní problematice – a strhává s sebou i dospělé, kteří s dětmi řeší jednotlivé aktivity projektu,“ pochválil ředitel dopraváků Zlý. Dětský pohled na současnou situaci v silničním provozu totiž nás dospělé může ještě více motivovat ke zlepšení situace na našich silnicích,“ míní Zlý.

Pohled dětí na jednání dospělých v silničním provozu zaujal také ředitele středočeské police Václava Kučeru. „Jsem velice překvapen, do jakých rozměrů děti vnímají chování rodičů. Jak výtvarná, tak i literární díla mají skutečně hluboký příběh. Ač to asi příliš nevnímáme, děti nás dospělé hodně sledují – a na některé věci se nás snaží upozornit,“ uvedl Kučera. A jedním dechem přichází s námětem, co by se mu líbilo jako téma příštího ročníku soutěže: „Silnice není pro nikoho hřiště!“

O soutěži i vítězných pracích je přitom Kučera podrobně informován. Společně se Zlým a autorkou projektu Novotnou totiž v rámci celorepublikového vyhodnocení soutěže předával v policejním muzeu ocenění a odměny autorům těch nejlepších prací. Úspěšné děti tak mohly slyšet pochvalná slova od opravdového generála!

„V roce 2019 se do výtvarné a literární soutěže zapojilo více než šest tisíc dětí z celé České republiky,“ poznamenala krajská mluvčí Suchánková.