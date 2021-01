Nenávratně pryč jsou zřejmě doby, kdy děti hltaly písmenka v knížkách a časopisech – třeba i večer s baterkou pod peřinou, aby si rodiče nevšimli, že ještě nespí. Dnes se spíš kouká na displeje či monitory – a z ponocování se v leckterých rodinách nedělá žádná věda.

Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

I takovouto sondu do života v domácnostech nabídl naučně-zábavný projekt Minisčítání, jehož výsledky v úterý zveřejnil Český statistický úřad. Na otázky, jejichž zpracování má školákům ukázat, jak statistici získávají svá čísla a co se s nimi dá udělat, loni v celé republice odpovídalo bezmála 19 tisíc dětí – z nichž 2862 bylo ze středních Čech. Převažovala věková skupina od 11 do 14 let, avšak zapojili se už i devítiletí a naopak až patnáctiletí respondenti.