Hlavním tahákem výstavy bude největší, a také nejstarší aligátor žijící na území České republiky. Bude součástí letošní novinky, kterou bude expozice krokodýlů z Krokodýlí ZOO Protivín. Další novinkou pak bude trh nazvaný Mazlíček. „V něm zájemci najdou stánky s veterinárním poradenstvím a budou moci zakoupit krmiva, potřeby pro chov, vitamíny a literaturu pro majitele psů, koček, papoušků, rybiček, plazů a bezobratlých, hlodavců a dalších domácích mazlíčků,“ říká ředitel výstaviště Ondřej Matouš.

V rámci expozic exotických ptáků v hale C by návštěvníci neměli přehlédnout stánek Papouščí ZOO Bošovice, která do Lysé přiveze unikátní kolekci nejmenších chovaných papoušků světa o velikosti vrabce. Největší kolekce představí kluby chovatelů bažantů, vodního ptactva, holoubků a ostatních okrasných ptáků. Chybět nebudou ani velké expozice akvaristiky, prezentace pěstitelů květin a rostlin včetně jejich poradenství. Příchozí se mohou těšit i na velkou expozici terarijních zvířat a ucelenou kolekci savců včetně primátů a velkých šelem.

Hala B bude opět věnována podvodnímu světu, který představí úchvatné expozice - sladkovodní a mořská akvária, která v letošním roce poprvé nebudou vypuštěna, ale stanou se nedílnou součástí výstaviště v Lysé nad Labem. Ve vestibulu výstaviště bude slavnostně otevřena stálá akvarijní expozice. „Samozřejmostí výstavy budou poradny pro chovatele exotických a okrasných ptáků, savců, akvarijních ryb a terarijních zvířat, kde budou zodpovídat otázky návštěvníků nejlepší chovatelé z celé republiky,“ doplnil Matouš.

Exotika je největší evropskou výstavu papoušků, bažantů, kachniček, plazů, akvarijních ryb, opic a šelem s úžasným aranžmá exotických rostlin a stromů. Proběhne od 25. do 29. října, otevřeno bude denně od 9 do 17 hodin.