Do očkování proti koronaviru je třeba více zapojit praktické lékaře. To je jedno z témat, na němž se shodli účastníci 8. zasedání Rady Asociace krajů, které se v úterý a ve středu konalo v Hluboké nad Vltavou na jihu Čech. Středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN) tam byla zajedno s kolegy z ostatních krajů: je žádoucí, aby se praktici stali aktivnější.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Michal Bílek

Všude je to prý podobné: praktici očkují jen poskrovnu a vlastně o to ani neprojevují valný zájem, i když už padly jejich dřívější argumenty týkající se námitek vůči dostupnosti vakcín. Nyní už jim je prý distributoři dovezou až do ordinace přesně podle přání; i v malém množství. Přesto se to na výsledcích neprojevuje.