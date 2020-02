Dobrovolníci uklízeli Orlík, z nádrže vytahali desítky tun odpadu

/FOTOGALERIE/ V sobotu dopoledne vyrazili dobrovolníci na obnažené břehy odpuštěné vodní nádrže Orlík, aby uklidili nepořádek, který zde za roky lidé nahromadili. Konala se zde dobrovolnická akce Ukliďme Orlík! Tu pořádal státní podnik Povodí Vltavy ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody a s Českým rybářským svazem. Je až neuvěřitelné, co lidi do vody nahází, ale dostat to ven, už tak snadné není. Brigádníci se o to v sobotu alespoň částečně pokusili.

Akce Ukliďme Orlík se v lokalitě Štědronín-Plazy konala v sobotu 15. února. | Foto: Deník / Michal Bílek

Akce se zúčastnilo bezmála 400 dobrovolníků a zapojil se do ní také ministr zemědělství Miroslav Toman, v jehož kompetenci je i vodní hospodářství. „Všem společně se podařilo naplnit odpady přibližně 600 stolitrových pytlů a posbírat cca 30 tun objemného odpadu, výrazně tím pomohli vyčistit břehy vodní nádrže Orlík,“ potvrdil Hugo Roldán, mluvčí podniku Povodí Vltavy. Snahu brigádníků z řad veřejnosti ocenil na místě i sám ministr, který se nezdráhal nepořádek po jiných také uklidit. „Vítám tuto iniciativu ve prospěch čistoty naší největší vodní nádrže a přírody vůbec. Děkuji dobrovolníkům za to, že přišli ve svém volnu, aby přiložili ruku k dobrému dílu. Jsem přesvědčen, že nám to voda a příroda vrátí, a že si tuto naši péči zaslouží. Zároveň bych apeloval na ty spoluobčany, kteří navštěvují tuto nádhernou vodní nádrž a neuklízí po sobě, aby tak pro příště učinili. Jde přeci o životní prostředí nás všech“ podotkl přímo z břehu Orlíka ministr Toman. Střední Čechy královské jsou na veletrhu nejpůsobivější Přečíst článek › Sobotní akci bylo možné uskutečnit díky pokleslé hladině vody v nádrži Orlík, ke které došlo z důvodu realizace opravy lodního výtahu na hrázi Orlíka a kvůli prohrábce dna v lokalitě Podolsko-plavební komora Kořensko, pro zajištění plavebních hloubek. „Rozhodli jsme se proto využít tuto jedinečnou příležitost, a společně vyčistit břehy od nahromaděných odpadků. Do zahájení opětovného napuštění nádrže nám zbývá už jen několik dnů a sami uklidit rozlehlé břehy nezvládneme, proto jsme pozvali dobrovolníky, a velmi nás těší i osobní účast pana ministra Miroslava Tomana a jeho spolupracovníků. Všem patří naše poděkování,“ upřesnil generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala. Obnažené břehy odkryly pneumatiky, lahve i matraci Organizačně proběhl sběr odpadu na přibližně 45 lokalitách podél obou břehů vodní nádrže. Mezi brigádníky nechyběl ani Deník, který vyrazil do terénu v rukavicích a se stolitrovým pytlem. Ve dvou lidech se podařilo do hodiny naplnit pytle hned. Nechybělo různé harampádí, kusy linolea, koberců, laminátu a ze všeho největší zastoupení měly tradičně PET lahve a rybářské vlasce. Na obnažených březích v písku vyhrabali brigádníci nezřídka pneumatiky, mnoho igelitových sáčků, skleněné láhve od alkoholu, ale nalezena byla i matrace, zahradní gril, hasičská proudnice a různé artefakty po rekreantech. Respiračních infekcí výrazně ubylo. Zákazů návštěv zatím ne Přečíst článek › Do úklidu se zapojily i celé rodiny Odpuštěný Orlík vyčistili dobrovolníci v tak velké míře po šestnácti letech. Někteří byli místní, jiní přijeli z daleka a řada lidi z různých částí Prahy. Jednotlivci, dvojice i celé rodiny. Všichni zúčastnění měli jedno společné, není jim lhostejné stav české krajiny a uvědomují si, jak je důležité si zejména vodu chránit. „Jezdíme sem rybařit na soutok Skalice s Otavou. Přišli jsme vodě trochu pomoci ji vyčistit. Vede tudy i turistická Sedláčkova stezka, chodíme tudy rádi na pochody. Chystáme se sem letos hned jak Orlík dopustí. Hlavně, aby nebyly sinice, ty jsou tu teď každý rok a na koupání to v létě moc není. Vloni jsme se koupali až někdy v říjnu, když byla voda čistá a jinak hodně brzy zjara, než se voda zahřeje a začne být špinavá,“ řekl Lukáš Jansa z Rudné u Prahy, který dorazil na úklid s dcerou a kamarádem Augustinem Jirouchem. Ten přijel i s malým synem. Slapy nečekají na tání sněhu, zvedají vodu už teď Přečíst článek › Podobnou motivaci k brigádě měl i Petr Liška z Modřan. Přijeli s tatínkem a jeho kolegou. „Byli jsme na čištění Orlíku poprvé. Asi ze všeho nejvíce jsme nasbírali láhve od piva nebo rumu, plechovky, tašky. Jsem rád, že jsem mohl přispět dobré věci,“ řekl mladík. Na akci nechyběl ani poslanec Parlamentu Ondřej Veselý, který je z jižních Čech a podobných akcí se pravidelně účastní i s rodinou. V sobotu dorazil na úklid se synem Jakubem. Památník Lidice bude mít nové vedení. Adeptem je i historik Eduard Stehlík Přečíst článek ›

