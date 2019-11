Dotace na sociální služby by měly dostat i organizace, jež nepožádaly včas

Téměř 462 milionů korun by v příštích dvou letech mělo podpořit vybrané sociální služby ve středních Čechách. Vyplývá to alespoň z doporučení krajských radních, podle něhož by zastupitelstvo mělo vyhovět 97 žádostem o finance v rámci programu nazvaného Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III na období 2020 – 2021.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Miroslav Fuchs