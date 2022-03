"Rozsudek soudu vnímáme jako nespravedlivý a budeme se odvolávat k vyššímu soudu. Monsport nás zažaloval o bezdůvodné obohacení, ale my jsme se neobohatili. Věříme, že vyšší soud bude spravedlivější," řekl Junek. Soudkyně dala družstvu na zaplacení vyměřené částky tři měsíce, což Junek považuje za nestandardně dlouhou lhůtu. "Působí to na mě tak, že sama (soudkyně) nebyla úplně přesvědčená a asi to taky vidí jako nemravné odsoudit nás k dalším platbám," doplnil Junek.