Odmítla však upřesnit, kde se zásah odehrál; dokonce ani nijak nekomentovala informaci Deníku, že by se snad mělo jednat o region ve východní části kraje. Uvedla, že na místo zásahu, nad kterým visí řada otazníků a zdravotníci jsou z něj rozpačití, není nutné upozorňovat.

Záchranáři neskrývají dojem, že mohlo jít o domácí porod. Před těmi dlouhodobě varují, a to na základě zkušeností: v minulosti již řešili i velmi vypjaté situace – a ne všechny měly dobrý konec. Došlo pak i na mediální přestřelky se zastánci, kteří naopak narození dítěte v domácím prostředí považují za to nejlepší nejen pro samotné miminko, ale i pro jeho rodinu. Nehledě na nedůvěru ke krokům zdravotníků – a vůbec: volba okolností porodu je svobodným rozhodnutím. Záchranáři nicméně trvají na svém: pokud se cokoli vymkne plánu, je situace mnohem komplikovanější, protože chybí zdravotnické zázemí. Již v minulosti se středočeská záchranka vyjadřovala jednoznačně: domácí porod rovná se ohrožení pro dítě i matku.

V úterý po 16. hodině zavolal na tísňovou linku muž žádající pomoc s tím, že jeho partnerka před třemi hodinami doma porodila a krvácí. A nevypadá to dobře: začíná být bledá a rty má promodralé. Ale dítě je prý v pořádku.

„Operátorka na místo okamžitě vyslala posádku rychlé zdravotnické pomoci a lékařku ve vozidle systému rendez-vous,“ konstatovala mluvčí záchranářů. „Když poté operátorka vznesla doplňující otázku, která byla nasnadě, jestli se jedná o domácí porod, byla ubezpečena, že ne – ale muž opakovaně zmiňoval, že jim tam pomáhá kamarádka,“ doplnila k výchozím informacím.

Pacientku ležící na zemi nalezli záchranáři při vědomí – silně krvácející a podchlazenou – a hned konstatovali, že vzhledem k velké krevní ztrátě je ve vážném ohrožení. „Dítě na matčině břiše leželo stále, i po třech hodinách od porodu, spojeno s matkou pupečníkem – a placenta zůstala neodloučena,“ konstatovala Effenbergerová. S tím, že prvním krokem bylo zajištění žilního vstupu, aby doplnění tekutin mohlo vyrovnat krevní ztrátu. Kolem dalšího postupu však došlo na úporné dohadování. Lidé na místě – rodička s partnerem a dvě další osoby – přesně věděly, co chtějí; hlavně však co nechtějí. Trvali na tom, že žena má zůstat doma a pupeční šňůra nebude přerušena.

„Rodičku se záchranáři snažili přesvědčit, aby dovolila aspoň uskřípnout pupečník, neboť stav bez ošetření by po takové době mohl ohrozit zdraví novorozence. To se jim nakonec povedlo a došli k jakémusi kompromisu: pupeční šňůru přeruší skalpelem sám partner ženy. Pacientka následně odsouhlasila i transport do spádové nemocnice,“ uvedla mluvčí. Připomněla, že však následovalo ještě další dohadování: žena odmítala omytí dítěte i jeho vyšetření pediatrem.

Nakonec vše dopadlo dobře – a pro debaty o domácích porodech by v souvislosti s tímto případem ani neměl být prostor. Vždyť pacientka i lidé kolem ní uváděli, že se jednalo pouze o překotný porod; na cestu do porodnice prostě nedošlo. Záchranáři nicméně krčí rameny: což časová prodleva – a následné dohadování? Těžko jim někdo vymluví přesvědčení, že šlo o domácí porod, po kterém byl ohrožen život rodičky…

Shodou okolností také v úterý středočeští záchranáři informovali na svém facebooku o jiném porodu, který se odehrál doma, avšak za zcela odlišných okolností. Kde se to stalo, sice také neuvádějí – v tomto případě však Effenbergerová potvrdila předpoklad Deníku, že se jednalo o území Prahy-západ. V pořádku a bez komplikací se tam narodila zdravá Nikolka.

V tomto případě byli záchranáři přivoláni jedenáct minut po půlnoci – a na místo byl vyslán tým společnosti Trans Hospital Plus. Pacientku měl odvézt do porodnice. I když trvalo jen pár minut, než sanitka dorazila, odvážet už bylo třeba pacientky dvě. I přes rychlost všech zúčastněných se miminku nechtělo čekat – a přišlo na svět doma za asistence lékaře záchranky,“ uvedli záchranáři na facebooku.