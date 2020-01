K prvním závěrům má brzy dospět takzvaná environmentální komise, kterou firma Vafo vyrábějící v Chrášťanech na Praze-západ krmiva pro domácí zvířata vytvořila koncem loňského roku v reakci na příval stížností lidí z okolí (a zejména z hlavního města) na zápach „po psích granulích“.

Z prohlídky společnosti Vafo Praha působící v Chrášťanech na Praze-západ. | Foto: DENÍK/Milan Holakovský

Hlasité protesty občanských iniciativ i jednotlivců, k nimž se připojili i někteří pražští politici, neustávaly ani poté, co firma zdokonalila čištění odpadní vzdušiny. Informovala, že za technologie, jež jsou podle vyjádření společnosti unikátní nejen v republikovém, ale i světovém měřítku a obsahují také dva stupně plazmového čištění, zaplatila 78 milionů korun. Žádné limity koncentrací látek vypouštěných do ovzduší, které by stanovily úřady, přitom firma Vafo určené nemá.