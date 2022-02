Aktuální situace panující na rezidenčním trhu, mimo jiné poznamenaná obavami ze znehodnocení peněz, může pro nemovitosti tohoto typu znamenat blýskání na lepší časy. „Poptávka se zvyšuje a letošní leden je z tohoto pohledu historický. Ve srovnání s rokem 2020 v daném segmentu zaznamenáváme až 50% nárůst zájmu,“ řekla Munter a dodala, že o koupi historických objektů se zajímají lidé, kteří chtějí rozumně naložit s volnými finančními prostředky, a právě taková nemovitost pro ně představuje ideální investici.

„Často to také bývají klienti hledající výjimečné rodinné bydlení v přírodě, jež lze navíc kombinovat s nějakým komerčním využitím.“

Zrekonstruované i chátrající

Ozvěny baroka, doteky klasicismu i práce řemeslníků 21. století. To všechno je ukryto ve zdech památkově chráněného zámku, stojícího v malé obci na Sedlčansku v okrese Příbram. V období baroka byl objekt, jehož historie sahá do 14. století, přestavěn a rozšířen. Neoklasicistní úpravou pak prošelv roce 1873; poslední rekonstrukce se dočkal počátkem tohoto tisíciletí. Nyní je uzavřen a na svého nového majitele čeká v nabídce kanceláře Luxent – Exclusive Properties.

Co se týče zámků, není tam ale sám. „Ve Středočeském kraji máme v nabídce i zámek Kounice u Nymburka. Ten se prodává spolu se zámeckými budovami a pozemky a v souladu s územním plánem obce je celý areál určen pro polyfunkční využití,“ řekl Jiří Kučera, ředitel kanceláře. Renesanční zámek, na němž se podepsal nejen zub času, ale i necitlivé zásahy a velký požár v roce 1990, figuruje na seznamu nemovitých kulturních památek.

Na prodej historických objektů se specializuje společnost Chateau.cz. V její aktuální nabídce nemovitostí ve středních Čechách se nachází původně barokní lovecký zámeček, dnes rokokový zámek Hořín u Mělníka, který obklopuje rozlehlý zámecký park.

V nejzápadnějším cípu kraje, v Jesenici na Rakovnicku, na své lepší časy čeká i budova fary, jejíž současná podoba pochází z roku 1760. Pozdně barokní objekt, stojící v sousedství kostela sv. Petra a Pavla, exkluzivně nabízí Hronek & partners. Součástí prodeje je i přilehlá zahrada a ovocný sad.

Cena jako alchymie

V případě financování koupě historických nemovitostí podle Jiřího Kučery platí, že čím dražší nabízený objekt je, tím je větší pravděpodobnost, že se kupuje bez úvěru. „Z našich zkušeností vyplývá, že ve vyšším segmentu činí podíl koupí financovaných hypotékou pouze 10 až 15 %. Podíl investičních nákupů pak obecně překračuje 30 %; to se ovšem mění s ohledem na typ objektu,“ podotkl Kučera.

U většiny zámeckých nabídek ale obvykle prodejní cenu stejně nenajdeme. Bývá na vyžádání. Rámcovou představu o tom, na čem u historických objektů záleží a na jaké úrovni se jejich ceny pohybují, dává Lenka Munter. „U historické nemovitosti, a může to být zámek, tvrz či architektonicky hodnotná prvorepubliková vila, opravdu velmi záleží na jejím stavu. Zrekonstruované objekty, do nichž již není třeba konstrukčně zasahovat, aktuálně zdražují a kopírují tak trend vývoje cen nových bytů a rekreačních nemovitostí. Ve srovnání s rokem 2019 se jedná o zhruba 10% nárůst. Oproti tomu ceny historických nemovitostí, které jsou v dezolátním stavu, klesají. To mimo jiné souvisí i se stoupajícími cenami materiálů a dlouhými čekacími lhůtami na jejich dodávky. V tomto případě se pokles odvíjí i od toho, jak akutně a důkladně je potřeba objekt opravit. A pokud se ptáte na cenu – obecně se dá říci, že před rekonstrukcí se u takových nemovitostí pohybujeme v řádu desítek milionů korun, po rekonstrukci to už mohou být stovky milionů,“ uzavírá Munter.