Hned dvě nej má obec Bludov: je v kraji nejmenší i nejstarší. Jak je tu vás?

Jestliže sečteme hodnoty 1111 sousedících položek a k tomu přidáme ještě 33 dalších ze stejné množiny, dostaneme výsledek 1 397 997. Co je to? Tak by mohla znít jednoduchá statistická hádanka. K odpovědi by možná snadno dospěl i leckterý školák: řeč je o Středočeském kraji s jeho 1144 obcemi a městy, které mají dohromady 1,4 milionu obyvatel.

Dominantou malé vesničky Bludov je kaple sv. Jana Nepomuckého. | Foto: Blanka Olišarová

Nyní se však nabízejí i příležitosti k řadě dalších hříček s těmito čísly; i rozmanitějších a náročnějších. Ke všem obcím a městům v kraji zveřejnil Český statistický úřad aktuální údaje o počtech jejich obyvatel. I s rozdělením na ženy a muže a údaji o jejich průměrném věku. Z přehledu, který je dostupný na jeho webu (přičemž přímou cestu může nabídnout třeba odkaz 1url.cz/@lide), plyne, že nejlidnatějším městem kraje zůstává s převahou Kladno: žije tam 68 896 osob. Následují Mladá Boleslav (44 506 obyvatel) a Kolín (32 490). Rozdíly středočeských 'extrémů': 712 metrů, 57 stupňů a 69 tisíc lidí Přečíst článek › Naopak nejmenší je obec Bludov na Kutnohorsku s pouhými 25 lidmi – což by jinde nezaplnilo ani vchod v paneláku; místní by ve městě vystačili tak na jednu bytovku. Nejedná se ale o ojedinělou výjimku, jak ukazují sousedící příčky pomyslného žebříčku. Hradiště v okrese Benešov má 28 obyvatel, obec Čejkovice rovněž na Kutnohorsku 29. Lidé z Bludova drží ještě jeden středočeský primát – statistici tam zaznamenali nejvyšší průměrný věk: 55,9 roku. A to přitom do tamějšího pětičlenného zastupitelstva (pětina všech místních!) byli zvoleni hned dva muži ve věku pod 40 let. Nejmladším obyvatelstvem se pak mohla pochlubit obec Zlonín v okrese Praha-východ: 30,7 roku. Smrtelných pracovních úrazů ve Středočeském kraji ubylo Přečíst článek › Zajímavé údaje může nabídnout meziroční srovnání. Z těchto údajů plyne, že dvě třetiny sídel ve středních Čechách se rozrostly. Podíl obcí, kde počet obyvatel zvýšil, dosahuje 66,8 procenta. Naproti tomu u rovných 29 procent došlo k poklesu.

