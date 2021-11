Holičství Gentlemen Brothers evidují podle jednatele společnosti Petra Kucka úbytek zákazníků poslední tři týdny, pokles činí 20 až 30 procent. Důvodem je podle Kucka kromě práce z domu a odvolaných společenských akcí i zrušení hrazených preventivních testů na koronavirus z veřejného zdravotního pojištění.

V Gentlemen Brothers podle Kucka nezdražovali, protože už nyní jsou mezi konkurencí drazí. Přiznal ale, že vzhledem k rostoucím cenám vstupních nákladů by zvýšit ceny potřebovali. Zatím to ale neplánují. Zákazníci Gentlemen Brothers jsou podle Kucka většinou ze střední a vyšší třídy, nemyslí si, že by od návštěv upouštěli z důvodu vlastních úspor.

V pražském studiu LUQY zaměřeném na péči o tělo podle jeho majitelky mají v poslední době málo nových zákazníků. Na vině jsou podle ní vládní omezení a zdražování, přestože v LUQY k němu dosud nepřikročili. "Je vidět značný úbytek zákazníků. Nejdřív kvůli uzavírkám a opatřením omezili služby nedobrovolně, nyní už pozorujeme i to, že musí šetřit," řekla. Co se týká nových nařízení, zákazníky na ně upozorňují při objednání, většina lidí je podle ní očkovaná.

Do sítě saunových světů Saunia chodí podle provozního ředitele firmy Jaroslava Zonygy zhruba o 30 procent lidí méně, než kdyby protiepidemická opatření neplatila. Saunia, dokud to bylo možné, nabízela zákazníkům provedení antigenního testu na místě pomocí samotestovací sady za 50 korun. Této možnosti podle Zonygy využívalo asi pět procent příchozích.

S propadem návštěvnosti v důsledku zrušení uznávání testů na koronavirus počítá také aquapark Aquapalace Praha v Čestlicích, řekla ČTK jeho generální ředitelka Vladana Horáková. Zde návštěvníkům poskytovali antigenní testy zdarma.

Do služeb, ale ani na hromadné kulturní či sportovní akce se ode dneška nedostanou až na výjimky neočkovaní lidé. Vláda by dnes v podvečer měla projednat náhrady pro podnikatele. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) se počítá s obnovením programů COVID 2021, COVID Nepokryté náklady a kompenzačního bonusu. U všech by mělo být vstupní podmínkou pokles obratu o 30 procent proti roku 2019.

Chystané náhrady podle Kucka nejsou dobře nastavené, pokud se mají srovnávat tržby z letošního roku a stejným obdobím před dvěma lety. Zvlášť holičství se podle něj velmi rozvíjejí, pokud tedy otevřela nové pobočky, dosáhnou logicky vyšších tržeb, přestože kvůli protiepidemickým opatřením mají ztráty, dodal.