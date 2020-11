Středočeskou cenu získal projekt Včelího světa právě v Hulicích – nevelké obci při hrázi přehrady Švihov na Želivce, poblíž Trhového Štěpánova, která má ještě další lákadlo: návštěvnické centrum Vodní svět.

Za podíl na vybudování Včelího světa, kdy se někdejší škola proměnila v interaktivní muzeum přibližující život lidem nejužitečnějšího hmyzu, získali ocenění starosta Martin Kapek (nez.), architekti Jiří Poláček i Václav Škarda a ředitelka muzea Jana Šimková.

Plaketu potvrzující získání ceny přivezl ve středu do Hulic středočeský radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Jan Jakob (TOP 09). Završil tak to, co začalo vyhlašováním výsledků 8. října. Tehdy byl plánován slavnostní večer ve Španělském sále Pražského hradu, kde mělo dojít i k předání cen. Koronavirová omezení však vedla k tomu, že na vyhlášení výsledků tam sice došlo – avšak za nezvyklého ticha a ve striktně omezeném režimu: bez účasti oceněných i bez chystaného kulturního programu. Ceny pak k laureátům putovaly dodatečně: díky přičinění prezidentské kanceláře, pražského arcibiskupství, úřadu vlády i čtveřice ministerstev a hejtmanství. Prostě těch, kteří oceněné nominovali.

Současně došlo i na vyhlášení Ceny Jože Plečnika, jejíž udělení je výrazem uznání za celoživotní přínos k ochraně a rozvíjení kulturního dědictví i lidových tradic. Zároveň jde i o formu poděkování; v oboru velmi prestižní. Mezi 16 oceněnými osobnostmi nechyběl Lubomír Procházka, ředitel skanzenu ve Vysokém Chlumci, který funguje jako součást Hornického muzea Příbram.

Včelí svět v Hulicích funguje od léta roku 2012 – s jeho přípravami se však začalo již o čtyři roky dříve. Projekt za 15,4 milionu korun umožnila evropská dotace. Za pomoci moderních technologií včetně dotykových monitorů muzeum návštěvníkům nejenom nabízí příležitost nahlédnout do úlu a zaposlouchat se do jeho zvuků, ale prakticky se ponořit přímo do života včelstva. To vše zábavnou a hravou formou, přístupnou i menším dětem.