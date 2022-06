Zbytky materiálu se odváží do skladů do Prahy, distribuovat jej dále budou nejrůznější charitativní organizace.

Dobřichovické centrum bylo specifické v tom, že na jednom místě uprchlíkům nabízelo oblečení, potraviny, hygienické potřeby a vybavení pro děti. Sehnat zde bylo možné i ubytování, práci, kurzy češtiny či školku.

Hasiči centrum improvizovaně rozjeli 26. února, tedy dva dny po ruské invazi. Už den poté před ním čekala fronta lidí. Nyní sem přichází o něco méně lidí, než tomu bylo v prvních měsících války, zájem však neopadá. „Už to není nová vlna příchozích z Ukrajiny. Začaly k námve velkém jezdit maminky z Prahy. V Praze se říkalo, jeďte do Dobřichovic, tam to funguje,“ uvedl velitel dobrovolných hasičů Martin Jurkovec.

Hasiči centrum improvizovaně rozjeli dva dny po ruské invazi, 26. února. Den poté už před ním čekala fronta lidí, venku stály postavené stany. Podle nich se žádné takto vybavené centrum nenachází ve Středočeském kraji ani v Praze.

„Končíme hlavně z finančních důvodů, už nemáme zdroje to utáhnout. Museli jsme ustoupit i z morálních, Praha je bohatá a my nebudeme krmit lidi z Prahy. To mají udělat v Praze, nedostali jsme žádné finance od kraje ani od státu,“ stěžuje si Jurkovec s pocitem, že v tom zůstal s kolegy sám bez systémové pomoci státu.

Finance hasičů jsou nyní podle Jurkovce na nule, zapotřebí bude ještě vypořádat náklady na odvoz kontejnerů a úklid budovy, která patří místní škole a ta ji chce přes léto využívat pro ubytování.

Pomoc fungovala především díky dobrovolníkům, pracovala tu přibližně polovinu Ukrajinců a Rusů, které žijí delší dobu v Česku. Velkou měrou se na něm podepsala potravinová banka, Farní charita Řevnice a organizace Pomoc od srdce, která pomáhá hlavně maminkám celiatiků.

„Vzpomínám na ty první dny, kdy se tady jelo dvacet hodin denně. Rodiny sem přicházely i ve dvě hodiny v noci, lidé spali u dveří. Je to tři měsíce, je léto, zapomíná se a začíná se spíš nadávat. Před měsícem jsme byli za hrdiny, dnes nám lidé nadávají, že nepomáháme českým maminkám,“ vypráví jeden z dobrovolníků.

Sklad operoval s rozpočtem 1,2 milionu korun, většinu darovali lidé ve sbírkách a přes dobřichovický transparentní účet, část pocházela také z očkovacího centra. Původně ale hasiči odhadovali náklady na polovinu, zájem o pomoc však raketově narůstal.

Lidé sem také osobně přinášeli jídlo, oblečení, drogerii a nejrůznější vybavení do domácnosti, kterým se vybavily i obecní byty v okolních obcích. Kromě toho se odtud vyvážela i materiální pomoc na Ukrajinu, naložily se dva velké autobusy a jedenáct dodávek do Lvova.

„Měli jsme peníze z očkovacího centra, které jsme chtěli dát na postižené děti, dali jsme je ale sem.

Čekali jsme kompenzace, že něco málo dorazí. My jsme škemrali, hádali se a ponižovali se, abychom něco získali,“ stěžuje si Jurkovec.

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR se nechtělo k situaci vyjadřovat. „Nepřísluší nám komentovat, proč sklad v Dobřichovicích stát nebo ministerstva vnitra nepodpořilo, protože v Dobřichovicích žádný humanitární sklad nemáme. Je to záležitost místních dobrovolníků," řekla Pavla Jakoubková z ředitelství hasičů. „Hasičský záchranný sbor má vlastní sklady humanitární pomoci ve Zbirohu a Jihlavě, které jsou určeny pro potřeby přijímání a vysílání humanitární pomoci prostřednictvím HZS ČR a považujeme je za dostatečné," řekla Jakoubková s tím, že je to záležitost Středočeského kraje.

Vedení středočeského kraje na dotaz Pražského deníku uvedlo, že sklad nezřizuje, a proto jej ani nijak nepodporuje. „Kraj bohužel nemá v této souvislosti více informací. Středočeský kraj, resp. hasiči spravují centrální humanitární sklad v Benešově, který zabezpečuje materiál i pomůcky v rámci celého kraje,“ uvedla Zuzana Žídková z tiskového oddělení krajského úřadu.