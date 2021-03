Za posledních 12 měsíců Krajská hygienická stanice Středočeského kraje přijala 28 nových pracovníků; těch, kteří ukončili služební nebo zaměstnanecký poměr, bylo ve stejném období 17. Volná místa je podle Šalamunové nyní potřebné obsadit v rozmanitých odborech, přičemž na epidemiologii jde aktuálně o jednu či dvě pozice. Hledá se však třeba také právník, IT technik nebo prosila pro hygienu výživy.

Webové stránky krajské hygienické stanice aktuálně upozorňují na dvě nejnověji vyhlášená výběrové řízení, a to na obsazení služebních míst v Praze. Hledá se ředitelka či ředitel správního odboru, kam se uchazeči mohou hlásit do 2. dubna, a rada či odborný rada pro oddělení hygieny dětí a mladistvých se zaměřením na okresy Benešov, Praha-východ a Praha-západ. Přímo v hlavním městě je však konkurence na pracovním trhu stále dosti značná, přičemž doslova ve stejných vodách loví také Hygienická stanice hlavního města Prahy. Její web nyní nabízí tři místa – včetně jednoho šéfovského – v oddělení hygieny výživy, dvě pozice na odděleních hygieny obecné a komunální a také jeden post v týmu protiepidemického oddělení. Mimo režim státní služby – tedy do poměru pracovního a nikoli služebního – hledá Praha ještě referenta pro ochranu a podporu veřejného zdraví v odboru hygieny dětí a mladistvých.

Z nových posil středočeské hygienické stanice se zhruba polovina nyní věnuje trasování koronavirových kontaktů. V souvislosti s ním Šalamunová ocenila zapojení brigádníků, jichž je nyní v rámci celého kraje 49. „Hodně nám pomáhají externí subjekty: zejména Generální finanční ředitelství, krajský úřad či energetici,“ uvedla dále.