Na léto už pomýšlí krajská hygienická stanice, jež ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví chystá kontroly kvality vody ve venkovních koupalištích i na koupacích místech ve volné přírodě (jež sice nemají provozovatele, který by se o ně staral, avšak ve velkém je lidé vyžívají k letní rekreaci) – především jde o pláže na březích přehradních nádrží.

Ilustrační snímek. | Foto: archiv

Právě nyní se pro letošní sezonu dávají dohromady seznamy kontrolovaných lokalit a takzvaný monitorovací kalendář s harmonogramy odběrů vzorků vody pro konkrétní místa. Rozhodně totiž neplatí, že by se všude dělaly rozbory vody týden co týden. Záleží to na návštěvnosti, přičemž nejkratší interval plánovaných kontrol bývá 14 dnů. Častěji, obyčejně po týdnu, se rozbory opakují jen tam, kde se našly sinice či jiné problémy.