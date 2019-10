Potvrdilo se to v uplynulé chřipkové sezoně během minulé zimy, upozornila ředitelka krajské hygienické stanice Jarmila Rážová. „Ve Středočeském kraji jsme opět zaznamenali poměrně vysoký počet závažných průběhů onemocnění i úmrtí,“ připomněla smutnou bilanci řádění chřipkových virů.

V sezoně 2018/2019 hygienici ve středních Čechách evidovali 97 závažných případů a 26 úmrtí v souvislosti s chřipkou. V předchozí sezoně 2017/2018 zemřelo dokonce 30 lidí – a onemocnění se závažným průběhem byla hlášena rovněž u 97 pacientů.

Vyskytly se také chřipkové epidemie spojené se zákazem návštěv v nemocnicích, v domovech seniorů a podobných zařízeních. Ty zpravidla přicházejí kolem přelomu ledna a února. Letos hygienici v kraji zaznamenali plošnou epidemii v 5. – 7. kalendářním týdnu, přičemž nejvyšší nemocnost propočítali z hlášení lékařů pro 6. týden: 1823 onemocnění na sto tisíc obyvatel. Třeba na Příbramsku však byla citelně vyšší.

V předchozí sezoně chřipka udeřila ještě mnohem úporněji: nemocnost se pohybovala nad epidemickou hranicí dokonce po dobu sedmi týdnů (bylo to v roce 2018 rovněž od 5. týdne, a to až do až 11.).

Hlavní období chřipek se může zdát být ještě daleko – už nyní však ředitelka Rážová doporučuje myslet na ochranu a prevenci. Upozorňuje v té souvislosti, že kdo se nechal očkovat loni či dokonce v předchozích letech, nemůže počítat s tím, že by byl spolehlivě chráněn i nadále.

„Vzhledem k poklesu hladiny ochranných protilátek a k tomu, že vakcína má pro každou chřipkovou sezonu poněkud odlišné složení, je třeba dát se očkovat každý rok; optimálně v průběhu října,“ vysvětlila s tím, že očkovat se zájemci mohou nechat u svého praktického lékaře – lze ale navštívit i některé z očkovacích center.

„Očkování lze podstoupit i během chřipkové sezony, ale musíme počítat s tím, že ochranná hladina protilátek se vytvoří až za čtrnáct dní po aplikaci vakcíny,“ upřesnila Rážová, že nikdy sice není pozdě, nicméně přesto se vyplatí neotálet.

„Už teď můžete sebe a své děti chránit očkováním a snížit tak riziko nepříjemných komplikací,“ radí Šalamunová. S dodatkem, že očkování doporučují hygienici také seniorům, pacientům s chronickým onemocněním, těhotným ženám či zdravotníkům a sociálním pracovníkům.

Jak se respiračním onemocněním bránit dále? Hygienici radí dodržovat základní preventivní opatření, k nimž se řadí zejména dodržování osobní hygieny, používání jednorázových papírových kapesníků, pravidelné mytí rukou mýdlem a teplou vodou či zvýšení příjmu vitamínů. V době zvýšeného výskytu chřipky je také radno vyhýbat se uzavřeným prostorám s velkým počtem osob.

Důležitý je dále odpovědný přístup lidí, kteří na sobě pozorují první příznaky onemocnění (suchý kašel, bolesti svalů nebo kloubů či zvýšenou teplotu): měli by se vyhýbat kolektivu – což obnáší i cestování veřejnou dopravou či pobyt v zaměstnání.

Očkování proti chřipce

* Ze zdravotního pojištění je očkování hrazeno:



- osobám starším 65 let;



- osobám po splenektomii nebo transplantaci krvetvorných buněk;



- osobám trpícím závažným chronickým onemocněním srdce a cév, dýchacích cest, ledvin nebo diabetem;



- osobám umístěným v léčebnách dlouhodobé péče či pobytových zařízeních sociální péče (domovech pro seniory, pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem)



* Osobám, kterým není očkování hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, přispívají také jednotlivé zdravotní pojišťovny:



- Všeobecná zdravotní pojišťovna – v rámci Klubu pevného zdraví až 150 Kč (děti a dospělí do 65 let věku)



- Česká průmyslová zdravotní pojišťovna – dospělí v rámci balíčku až 1000 Kč na různá nehrazená očkování, děti v rámci balíčku až 1500 Kč na různá nehrazená očkování



- Oborová zdravotní pojišťovna – až 1000 Kč (děti a dospělí do 65 let věku)



- Vojenská zdravotní pojišťovna – v rámci programu Zdraví: dospělí až 500 Kč, děti až 1000 Kč



- Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna – v rámci balíčku až 1000 Kč na různá nehrazená očkování



- Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR – až 500 Kč (pro děti i dospělé)



- Zaměstnanecká pojišťovna Škoda – až 400 Kč (děti a dospělí do 65 let věku)



Zdroj: oficiální webové stránky zdravotních pojišťoven