Jak vše nakonec dopadne, je však otázkou. Již je zřejmé, že kvůli koronavirovým omezením se neuskuteční tradiční hudební festival Votvírák – akce s přiklepnutou částkou 500 tisíc korun – který se měl za měsíc konat u Milovic. Nebude; nejbližší termín už organizátoři z 18. až 20. června 2021 přepsali na 10. až 12. června 2022. A jistotu konání nemají ani další akce.

Měřit by se příště mělo všem stejně

Propagace kraje prostřednictvím finanční podpory akcí, které přilákají návštěvníky z jiných krajů i ze zahraničí a mají nadregionální ohlas, je už tradiční, připomněl středočeský radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda (Spojenci/TOP 09). S tím, že v podobě individuálních dotací jsou však tyto příspěvky poskytovány naposled. „V současné době vzniká program podpory, který by je měl nahradit klasickým dotačním řízením,“ upozornil, že od příštího roku by měl fungovat nový krajský fond. Jednotlivě přidělované příspěvky nahradí jasně danými pravidly.

„Bude to transparentní program otevřený pro všechny žadatele," slibuje předsedkyně výboru krajského zastupitelstva pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Lucie Cirkva Chocholová (Piráti). Debata o kritériích přidělování krajských podpor se podle jejích slov ve výboru vede už od ledna – a vše se má ještě dolaďovat s výborem pro tělovýchovu a sport, protože i v jeho působnosti jsou aktivity, které významně přispívají k rozvoji cestovního ruchu.

Pochybnosti, že se na kulturní a sportovní akce dá napasovat společný systém hodnocení, má však v opozičních lavicích Martin Draxler (ANO), který byl v minulém volebním období krajským radním pro regionální rozvoj, cestovní ruch a sport. „Taková kritéria si neumím představit,“ krčí rameny. Naopak Filip Kořínek (STAN), který je také starostou Černošic, přikyvuje: „Rád slyším, že se od individuálních dotací přejde ke koncepčním krokům.“

S golfem se představí i půvaby kraje

K podporám pro letošní rok má však Kořínek pochybnosti. Představuje půl milionu korun na podporu profesionálního golfového turnaje účelně vynaložené peníze na propagaci kraje? A což hned tři motoristické akce? „Nejsem si jistý, že všechny podporují image regionu,“ krčí rameny. S tím, že za půl milionu pro golf by si Středočeský kraj měl prosadit, aby byl v souvislosti s touto akcí více vidět v televizi.

Ale on je, zastává se Draxler podniku chystaného na srpen. „Je to nejvýznamnější sportovní akce roku nejen ve středních Čechách, ale v celé České republice,“ konstatoval. S upozorněním na vysílání do desítek zemí. Také krajský úřad uvádí, že součástí je propagace středních Čech prostřednictvím televizních přenosů do zahraničí – přičemž sledovanost profesionální série European Tour celosvětově dosahuje více než 200 milionů diváků.

Krajská podpora akcím majících lákat návštěvníky



- Rally Bohemia 2021 – Mladá Boleslav (8. až 11. července), závody automobilů a historických vozidel: 500 000 Kč



- D+D REAL Czech Masters 2021 – Albatross Golf Resort Vysoký Újezd (19. až 22. srpna), golfový turnaj profesionální světové série European Tour: 500 000 Kč



- Kolo pro život 2021 – Bikemaraton Beroun (8. května), Mladá Boleslav Tour (15. května), Trans Brdy Dobříš (17. července), závody horských kol: 600 000 Kč



- Královský průvod 2021 – Dobřichovice, Králův Dvůr, Karlštejn (5. až 6. června), historická slavnost: 500 000 Kč



- Benešov City Live 2021 – Benešov (7. července až 22. srpna), multižánrový open air festival propojený s posvícením: 300 000 Kč



- Let it Roll 2021 – Milovice-Boží Dar (5. až 7. srpna), největší drum and bassový festival na světě: 450 000 Kč



- Mělnické vinobraní 2021 – Mělník (17. až 19. září), tradiční svátek vína s doprovodným programem: 500 000 Kč



- Rally Příbram – Příbram (23. až 24. července), automobilové závody současných i historických vozidel: 250 000 Kč



- Rock´n´Ride – Benešov (10. až 11. září), festival hudby a terénních motorek: 450 000 Kč



- Vltava Run – prochází krajem (15. až 16. května), štafetový běh týmů z Šumavy do Prahy: 300 000 Kč



- Votvírák – Milovice-Boží Dar (18. až 20. června), multižánrový hudební festival: 500 000 Kč



- Svatováclavská pouť 2021 – Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (27. až 28. září): 100 000 Kč



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje