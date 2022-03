Po dvou letech s covidovými omezeními má letošní léto být opět plnohodnotnou sezonou. Nemělo by se přitom stát, že příliv návštěvníků bude omezovat nedostatek ubytovacích kapacit, který by souvisel s pobytem válečných uprchlíků z Ukrajiny. Plyne to ze středeční odpovědi hejtmanky Petry Peckové (STAN) na otázku Deníku, zda se s příchodem nejvytíženějšího návštěvnického období nechystá stěhování ubytovaných běženců do jiných prostor.