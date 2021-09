Akci nazvanou Na minutku s vědci bude 23. září odpoledne hostit Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky Českého vysokého učení technického v Praze. Jejím cílem je přivést k jednomu stolu vědce, inovátory, zástupce firem a dalších institucí, kteří mají společný zájem: propojování moderních technologií se zdravotnictvím – a umožnit jim navázat kontakty.

Setkání, jež bude moderovat zkušený konzultant Aleš Vlk, je určeno všem, kteří se zajímají o inovace ve zdravotnictví a hledají nová partnerství, připomněla za organizátory Research Community Manager SIC Martina Vycudilíková. Jak těm, kteří chtějí představit svůj výzkumný či vývojový projekt, tak i těm, kteří by se rádi inspirovali či uvažují o rozšíření nabídky svých produktů nebo služeb. Čeká je mimo jiné setkání se zástupci středočeských výzkumných organizací – Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, Národního ústavu duševního zdraví, Biotechnologického a biomedicínského centra Bocev i dalších výzkumných organizací. Nebudou chybět například vývojáři aplikace pro diabetiky, inteligentní bílé hole pro nevidomé či slepeckých brýlí, stejně jako zařízení pro trénování paměti. Zúčastní se také zástupci firem, ale i nemocnic a zdravotních pojišťoven.

Uplatnění „seznamovací“ metody speed datingu znamená rozdělení účastníků na menší skupinky, kdy se každý krátce představí a současně přiblíží, co oblasti využití moderních technologií ve zdravotnictví nebo telemedicíny nabízí – či naopak hledá. To vše během dvou minut, přičemž členové skupin se mají obměňovat, aby se mohl potkat každý s každým. Následně bude prostor k tomu, aby se možní partneři, kteří se navzájem zaujmou, mohli domlouvat podrobněji – a třeba tak přímo přispět k zavedení nových technologií do praxe.

Uplatnění moderních technologií ve zdravotnictví se přitom má stát prvním krokem k širšímu uplatňování tohoto formátu setkání s vědci a výzkumníky. Do budoucna SIC podle Vycudilíkové plánuje i speed dating akce věnované dalším tématům.