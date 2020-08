Někteří novináři dobře vědí, že nepíšou pravdu, někteří politici o svých vlastních slovech vědí totéž – jenže před volbami se hodí cokoli. Tohle sdělení je obsahem tiskové zprávy, kterou v úterý vydal klub středočeských zastupitelů za ANO. Vyjadřuje se v ní k pozorně sledované kauze překvapivě vysokých odměn vyplácených některým zaměstnancům krajského úřadu, na něž na počátku minulého týdne upozornil server Seznam Zprávy.

Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová. | Foto: ČTK

Proti tomu, že je tato záležitost spojována s jejím jménem, se vzápětí ohradila hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Shodně s ředitelem krajského úřadu Jiřím Holubem opakovaně zdůraznila, že personální záležitosti včetně určování výše odměn jsou výhradně věcí nadřízených příslušných úředníků – a volení politici včetně hejtmanky do toho nemají co mluvit. Tečka. S tím, že pro kraj to zákon o krajích stanoví striktně a bez výjimek; platí tedy jiná pravidla, než veřejnost zná třeba z radnic.