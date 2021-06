Jestliže cílem je dosáhnout míry proočkovanosti populace ve věku 18+ na úrovni 70–75 procent, podle očekávání krajského radního pro oblast zdravotnictví Pavla Pavlíka (ODS) by se to mohlo podařit v první dekádě srpna. Pak podle jeho slov přijde čas uvažovat o další budoucnosti alespoň některých z nynějších 22 očkovacích míst ve středních Čechách. Pavlík počítá s tím, že s koncem srpna by mohla být „utlumována“ činnost přinejmenším těch očkovacích center, která se nacházejí mimo nemocnice: třeba v sokolovnách, sportovních halách či kulturních domech, které už bude čas vracet jejich účelu.

Za čtvrt roku přijde změna?

Aktuální představa je taková, že očkování by se mělo stát v podstatné míře záležitostí praktických lékařů – a mimo jejich ordinace by se mělo vrátit do nemocnic. „V každém lůžkovém zařízení by byla v provozu alespoň jedna ambulance provádějící vakcinaci,“ přiblížil Pavlík středočeské plány. Nezastírá však, že ty se mohou změnit v závislosti na aktuálním vývoji. „Závisejí na dokumentech, které vláda předloží pro tuto i další vlny vakcinace,“ konstatoval radní. Mimo jiné je podle něj podstatné vědět, jak to bude s případnou třetí či čtvrtou dávkou, o jejichž aplikaci se hovoří.

Nyní podrobnosti známy nejsou – a kraj prý může jen vyčkávat, co vzejde od vlády. „Čekáme na stanovisko ministerstva zdravotnictví,“ řekl Pavlík. Má za to, že do případného přeočkování bude třeba více zapojit ordinace praktických lékařů. „Primárně ale čekáme, jak se k tomu postaví stát,“ poznamenal.

Debaty o vakcínách pro praktiky

V souvislosti s očkováním v ordinacích praktických lékařů jsou nyní aktuální debaty o jiné záležitosti. O vhodnosti používání vakcíny Vaxzevria dodavatele AstraZeneca, jejíž dodávky v podstatné míře směřují právě do ordinací praktiků, se vedou diskuse dlouhodobě. Úřady i krajský koordinátor očkovaní Marin Polák dosud zastávali stanovisko, že přínos jejího použití je větší než možná rizika – byť některé státy používání této vakcíny ukončily.

V minulém týdnu však Česká vakcinologická společnost a Státní úřad pro kontrolu léčiv tlumočily doporučení ministerstva zdravotnictví nepoužívat tento preparát k očkování lidí pod 60 let. Následně se v médiích objevila informace odkazující na rady z prostředí EMA, Evropské agentury pro léčivé přípravy, podle nichž by neměl být používán ani pro očkování lidí nad 60 let. Podobné debaty, také se točící kolem velmi vzácné možnosti výskytu syndromu trombózy, se vedou i kolem jednodávkové vakcíny Janssen, známé rovněž pod označením výrobce Johnson & Johnson. Taktéž ona u nás směruje převážně k praktickým lékařům.