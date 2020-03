ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Domovy seniorů i obdobné organizace (kraj zřizuje celkem 40 domovů pro seniory a 12 domovů se zvláštním režimem) se podle jejích slov již delší dobu připravují na situaci, kdy by v souvislosti s výskytem koronaviru vyvolávajícího onemocnění Covid-19 byla vyhlášena karanténa celého zařízení. „Některá mají například připravenu tělocvičnu jako zázemí pro personál,“ konstatovala radní Heřmanová.

Karavany zájmu nestačí

Někde zvažují, že by se za klienty personál nastěhoval podobně, jako to už udělali třeba zaměstnanci arcidiecézního domova v Mukařově. Cílem je předejít cestování do práce a z práce, jež by mohlo vést ke kontaktu s nákazou a jejímu zanesení do domova. V té souvislosti vyvolala velký ohlas v médiích prezentovaná nabídka Asociace kempování a karavaningu na zapůjčení obytných přívěsů či aut, které budou „pomáhat v první linii“. Postaví se před zařízení a personál může bydlet tam: pár kroků od vchodu, aby se cestou do práce nedostal s virem do kontaktu.

Že v rámci hledání možných řešení v některých domovech o využití této nabídky vážně uvažovali, Heřmanová Deníku potvrdila. Tyhle plány však už mohou patřit minulosti: obytné vozy k zapůjčení došly. Za koordinátory projektu z karavaningové asociace to v úterý řekla Deníku Klára Hájek Velinská. „Už jsme jich zavezli skoro sto – a museli jsme začít prioritizovat,“ konstatovala. S tím, že na personál domovů, který by měl zájem o stovky přívěsů, se nedostane.

Posledních pár kousků si asociace nechává k důležitějšímu využití: pro potřebu zajistit zázemí pro policisty či třeba ubytování pro mediky. V domovech tak v případě potřeby může dojít na zmiňovanou tělocvičnu. A třeba v Sedlčanech se Deník dozvěděl, že zabydlet by šlo i jídelnu, kam klienti nyní v rámci preventivních opatření nedocházejí, aby se zbytečně nesetkávali; stravují se na pokojích.

Kde se dá udělat izolace?

Větší prostorové hádanky v seniorských domovech aktuálně řeší v souvislosti s požadavkem ministerstva zdravotnictví vyčlenit v rámci opatření proti koronaviru oddělené prostory i se zázemím a samostatným personálem pro karanténu a případnou izolaci.

Technické podmínky i zcela zaplněná kapacita to neumožňují dokonce většině zařízení (což ale není jen problém ve středních Čechách, takže se očekává nějaké řešení na úrovni státu, který koneckonců pro nakažené seniory z domovů už vyčlenil stovky lůžek; ve středních Čechách jsou v Lázních Toušeň). Prozatím kraj se dvěma poskytovateli sociálních služeb dojednal schopnost zřídit samotné izolace: jednu s kapacitou 25 lůžek, druhou s 15.