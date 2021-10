O koupi chaty v Kersku na Nymbursku, kde v minulosti žil a tvořil spisovatel Bohumil Hrabal, nadále usiluje Středočeský kraj. Hodlá tak naplnit dříve ohlášený záměr, že by v autentickém prostředí mohl vzniknout památník připomínající Hrabala jako spisovatele i člověka; včetně jeho vztahu k rekreační osadě Kersko – a uvažuje se i o možnosti nabídnout tvůrčí pobyty mladým umělcům.

Hrabalova chata, kterou nabízí realitní kancelář ke koupi za necelých 12 milionů korun. | Foto: archiv Deníku

Když chatu, již Hrabal odkázal rodině ze sousedství, která se o něho starala v posledních letech života, majitel v létě umístil do nabídky realitní kanceláře, se shodným cílem zpřístupnit nemovitost veřejnosti v podobě Hrabalova památníku projevili zájem o koupi jak zástupci hejtmanství, tak ministerstva kultury. Prakticky od počátku přitom obě strany jednaly o společném postupu. Zdá se, že představitelé kraje a ministerstva dospěli k dohodě, že stát by mohl pomoci s financemi i s vytvořením expozice, pokud kraj bude usilovat o koupi. V případě úspěchu by chatu zřejmě začlenil pod Polabské muzeum jako jednu z dalších poboček. Už nyní má muzeum vedle hlavního objektu v Poděbradech několik dalších pracovišť: národopisné muzeum čili skanzen v Přerově nad Labem, památníky krále Jiřího z Poděbrad v Poděbradech a Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem – a ještě nymburské vlastivědné muzeum, jež je dlouhodobě uzavřeno kvůli rekonstrukci.