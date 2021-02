Deník proto zjišťoval, na jaké novinky se letos i další roky mohou středočeští cyklisté těšit. Někde otevřou bezpečné cesty pro cyklisty letos, jinde dojde aspoň na vylepšení zázemí, třeba stojanů. Většina plánů ale směřuje spíše na roky další.

Třeba na Nymbursku se cyklistů dotýká nejsledovanější projekt letošního roku v regionu. Tedy stavba lávky přes Labe vedle kamenného mostu v Nymburce, která by se měla začít využívat koncem letošního září. Ta bude sloužit jak cyklistům, tak pěším. Právě pro cyklisty to bude znamenat výraznou změnu. Přesunou se totiž na novou lávku ze zmíněného úzkého kamenného mostu, kde hrozilo nebezpečí úrazu a cyklisté brzdili plynulost a rychlost provozu, což nesli s nelibostí motoristé.

Radost mohou mít cyklisté ještě z jednoho labského projektu. „Před několika týdny byla zprovozněna nová, a na rozdíl od té předchozí také bezbariérová lávka u nymburského zdymadla, kterou mohou cyklisté využívat,“ konstatovala mluvčí nymburské radnice Pavla Kukalová.

V Mladé Boleslavi letos chtějí zlepšit zázemí pro milovníky jízdních kol, proto chtějí průběžně pridávat další stojany na kola. Ve městě totiž jezdí opravdu velké množství lidí a spousta z nich využívá také službu sdílených kol NextBike. Na podzim tady měli dokonce skoro tisíc výpůjček denně.

Jak Deníku sdělila mluvčí kladenské radnice Lenka Růžková, v Kladně v letošním roce chystají cyklostezky i servis pro kolaře, nicméně, do schválení rozpočtu, se k těmto počinům ještě vedení města vyjadřovat nechce. „V návrhu jsou jak nové úseky cyklostezek, včetně různých návrhů na majetková vypořádání pozemků pro tyto cyklostezky. Pořídit chceme i nové stojany na kola. Jak ale bude vypadat finální návrh a co přesně se v letošním roce zrealizuje, zatím odpovědět neumím,“ sdělila mluvčí Kladna.

Slaný má už rozpočet schválený, plán je tedy jasný. Jak sdělil tajemník Městského úřadu ve Slaném Jaroslav Brabec, ve spolupráci s Technickými službami Slaný plánuje pro letošní rok připravit šest kusů stojanů na kola vyrobených z kmenů stromu. Stojany budou umístěny na dětská hřiště nebo sportoviště.

Výstavbu nových cyklostezek pro tento rok město v plánu nemá. Plánovaný je ovšem projekt Značení cyklotras ve městě Slaný, který by měl být hotov v druhé půlce letošního roku.

Zatím „jen“ plány

Na Berounsku mají už od přelomu roku k dispozici cyklověž u nádraží v okresním městě. Nedaleké město Králův Dvůr chtělo letos stavět jednu cyklostezku. „V současné době nemáme žádný projekt k realizaci. Původně jsme měli v plánu výstavbu cyklostezky do obce Trubín, ale její současné vedení odmítlo na tomto projektu spolupracovat. A budovat cyklostezku, která skončí v půlce pole na hranici obce Trubín, nemá smysl,“ vysvětlil starosta Králova Dvora Petr Vychodil.

Město se proto v letošním roce zaměří na přípravu projektu výstavby nové lávky přes řeku Litavku, a to v prostorách u bývalé cementárny a zámku.

Na Rakovnicku podle informací radnice není žádná z cyklostezek, která by měla být letos nově otevřená, avšak hned dvě by se mohly ještě v tomto roce začít stavět. Jednou z nich je první etapa cyklostezky z Lubné do Rakovníka, která je v režii Lubné. Zhruba dvoukilometrový úsek vyjde na 16 milionů korun. Obec už má vydané stavební povolení. A cyklostezka z Kněževsi na okraj katastru Rakovníka, kde se napojí na cyklostezku z Olešné, by měla měřit čtyři kilometry. „Pokud bychom dostali dotaci, záměr by byl začít někdy na podzim v katastru Rakovníka,“ informovala starostka Kněževsi Alena Králičková.

Město Mladá Boleslav v letošním roce nemá v plánu otevření nové cyklostezky. Výstavba dvou cyklostezek, s nimiž se začalo v loňském roce, totiž došla už loni do zdárného konce. Jedna z nich už slouží milovníkům bicyklů Na třídě TGM, druhá pak vede kolem supermarketů Lidl a Albert. „Měla by se však letos ve spolupráci se Škoda Auto zahájit výstavba cyklostezky u dálnice D10. Tento projekt nám poněkud vázl na výkupu pozemků, nakonec se ale vše povedlo,“ popsala mluvčí boleslavského magistrátu Šárka Charousková.

Na podzim začne město Votice na Benšovsku stavět jednu, možná dokonce dvě cyklostezky. První povede z centra města k vlakovému nádraží na Beztahově, druhá by pak měla využít drážní těleso v úseku Votice – Olbramovice, které se uvolnilo přeložením trati při budování železničního koridoru. „Máme na obě stavby požádáno o dotace, ale bez toho, abychom je obdrželi, nezačneme. Pokud podporu získáme, máme v rozpočtu osm milionů na spoluúčast a můžeme začít,“ vysvětlil votický starosta Jiří Slavík s tím, že by se to týkalo spíš cyklostezky na bývalé trati, protože pro komunikaci k nádraží bude potřeba ještě dohoda s krajem, podél jehož silnice má cyklostezka vést.

Kolín má připravený projekt na cyklostezku v ulicích Benešova – Masarykova, tedy od Modrého bodu na sídliště a dál by měla navázat k Vodnímu světu. Tento záměr je rozpracovaný nejvíce, nicméně podle slov místostarosty Michala Najbrta město v této chvíli žádá o dotaci, kde jsou dost specifické podmínky. Letos se tedy výstavba patrně ještě neuskuteční, spíše příští rok. Dlouhodobě se plánuje cyklostezka v Havlíčkově ulici, ale tam se jedná s majiteli více než sto pozemků, takže je to běh na ještě delší trať než v případě Benešovy ulice.

104 km v režii kraje

Stavbu cyklostezek plánuje i hejtmanství. Během šesti let by mohly v kraji přibýt cyklostezky za šest set milionů.

Cyklisté by se měli dočkat 104 kilometrů nových stezek – ať už díky prodloužení současných tras, nebo vybudování zcela nových úseků. V řadě případů se mají objevit v blízkosti populárních středočeských řek – Vltavy, Labe, Berounky i Sázavy. V plánech však nechybí ani nová cyklistická propojení středočeských oblastí s hlavním městem.

Některé začne kraj stavět už letos.