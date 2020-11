V Malajsii Batu, v Koreji Gong-gi, na Filipínách Kudo, v Itálii Tali, ve Velké Británii či USA Jacks nebo Five Stones. Pořád je to totéž. Hezky česky: drápky. Ano; tak se po našem nazývá nenáročná hra známá již po tisíciletí a rozšířená po celém světě. Založena je na nadhazování předmětů a jejich chytání jedou rukou, přičemž zabavit může jednotlivce i menší kolektiv.

Muzeum Roztoky - ateliér Zdeny Braunerové. | Foto: archiv Středočeské centrály cestovního ruchu

Za běžných okolností by to znamenalo pozvání do Středočeského muzea v Roztokách u Prahy – jenomže „normální dobu“ nakazil koronavirus. Přeškrtal dosavadní zvyklosti a přinesl spoustu omezení. Nyní tudíž jde o jeden z tipů Lindy Dlouhé ze Středočeské centrály cestovního ruchu, jež upozorňuje na on-line aktivity muzeí v různých koutech kraje.