Upozornil, že záměr počítá také se sedleckou smyčkou kolejí, se čtyřmi mosty – a především s parkováním typu P+R Zdiby i Sedlec. Vybudované parkoviště i parkovací dům by měly mít dohromady kapacitu 1260 míst, připomněla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), v čem spatřuje další očekávaný přínos.

Ten hlavní se samozřejmě týká toho, že provoz tramvají má výrazně ulehčit silniční dopravě, a to v oblasti, která se často potýká se zácpami; v nich uvíznou i autobusy, jeř cestující vozí nyní. „Je to stavba, která je pro nás velmi důležitá,“ zdůraznila hejtmanka – přičemž připomněla, že kraj stál u jejího zrodu – a bude se na ní podílet i finančně.

V rámci volby ze tří navrhovaných variant se středočeští radní kloní k verzi označené číslem 1 – a podle dostupných zpráv je to ta, jež v převážné části trasy počítá se zachováním pouze jednoho jízdního pruhu pro motorová vozidla; další dvě nabízejí kombinace pruhů pro automobilový provoz (což by však zřejmě znamenalo zásahy do zelených pásů a nejspíš také nároky směrované na využití některých soukromých pozemků).

To že hejtmanství doporučuje právě podobu s jedním pruhem pro auta v každém směru jízdy, potvrzuje i pondělní vyjádření krajského úřadu. Mezi silničními pruhy pak má vzniknout tramvajový pás o šířce 7,5 až 8 metrů. Před křižovatkami nicméně silnice někde bude rozšířena na dva jízdní pruhy.

Náměstek hejtmanky Miloš Petera (ČSSD), který má v kompetenci oblast životního prostředí a zemědělství, upozornil na výhodu varianty 1: „Dojde dokonce k částečnému zlepšení akustické situace v relativně hustě obydleném území podél komunikace v Praze 8-Kobylisích, v Praze-Dolních Chabrech i v obci Zdiby.“