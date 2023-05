/FOTO, VIDEO/ Neuvěřitelný příběh se psal v posledních měsících na Kolínsku. Loni v létě tu utekl svému majiteli klokan. Potuloval se po okrese, bez řádného zdroje potravy přečkal ve zdraví zimu. A nyní 16. dubna se za pomoci kolínských městských policistů vrátil domů.

Klokana lidé několikrát viděli v Sendražicích. | Video: Petr Procházka

Vše začalo loni v létě. Klokan po převozu z Belgie majiteli utekl z přepravní bedny. Spolu s ním se dala na úprk i klokaní samička. Tu se podařilo odchytit po třech dnech, ale jejího kamaráda čekal mnohem delší výlet.

Byl v Býchorech i Sendražicích

Že se klokan toulá po okrese, se vědělo delší dobu. Občas překvapil řidiče, jindy kolemjdoucí. Než však kdokoli stačil zareagovat, bylo zvíře pryč.

Na Facebooku se někdy objevovaly zprávy od lidí, kteří zvířecího uprchlíka zahlédli. Například Barbora Suchánková na něj upozorňovala už loni v srpnu. A z její zprávy bylo tehdy patrné překvapení. „Nevíte o někom, komu by utekl klokan? Ano, klokan. Dnes ráno jsme ho viděli v Býchorech. Podotýkám, že byl opravdu blízko, takže jde o klokana,“ napsala.

V listopadu se ozval Petr Novák, který jej zahlédl v Sendražicích. „Nepostrádá někdo klokana? Teď v 6:50 centrálního sendražického času hopkal kousek od školy směrem k Paramu.“

V Sendražicích jej lidé zaznamenali i v lednu, oblíbeným útočiště pro zvíře byl i městský centrální hřbitov.

V pořádku a bez známek stresu

Příběh klokana na útěku, který trval přibližně tři čtvrtě roku, však nyní skončil - a to šťastně. V neděli 16. dubna dopoledne dostali policisté oznámení, že se objevil na svém oblíbeném místě - u centrálního kolínského hřbitova. Přivolaní strážníci jej pak zvládli zahnat do kouta a následně ho odchytili. Následně klokan putoval do útulku, kde se končeně shledal se svým majitelem.

„Šťastný majitel poté, co si zvíře vyzvedl v městském útulku, přišel na služebnu MP Kolín strážníkům osobně poděkovat. Jak následně uvedl, zvíře je v naprostém pořádku, bez známek stresu a v ,dobré kondici’,“ shrnula mluvčí strážníků Helena Honkiszová.

Odpověď na otázku, jak se zvířeti, které v české přírodě obvykle nežije, podařilo přečkat zimu, je podle jejího vyjádření zcela jednoduchá. „Dle získané informace od chovatele, který ji Městské policii Kolín ochotně poskytl, se jednalo o samce klokana Bennettova. Jedná se o velmi odolného a nenáročného býložravce, který snáší i evropskou zimu. Většinou spásá trávu a rostliny,“ vysvětlila.