„Volím od jednadvaceti let. Poprvé jsem volil korespondenčně, protože jsem byl občanem Texasu, ale žil jsem na základně v Utahu,“ řekl Deníku Horák, který sloužil 20 let v americké armádě a je veteránem operace Trvalá svoboda v Afghánistánu. Vojenská akce z roku 2001 byla součástí americké války proti terorismu bezprostředně po útocích 11. září.

Pětačtyřicetiletý veterán už má letos odvoleno. „Jsem totiž ve volební komisi a její členové nesmí hlasovat ve volební den. V komisi jsem jeden z mála lidí středního věku. Členové jsou většinou studenti nebo naopak důchodci,“ vysvětlil.

Zároveň dává nahlédnout do volebního systému na Floridě, kde nyní žije. „Předseda komise se tu nazývá inspektor, další členové pak kontrolují řidičáky nebo jiné doklady totožnosti, zde je to podobné jako v Česku. Rozdílné je, že lístky neházíme do uren, ale máme volební stroje. Ty mají na starosti takzvaní election specialist. Pak jsou zde takzvaní clerk a assistent clerk a ti kontrolují celý volební proces.“

Probíhá to tak, že se ve volebním stroji vytiskne lístek, volič ho vezme a vyplní. Pak následuje cesta k automatu, do kterého lístek vhodí. Pokud je lístek v pořádku, automat ho vezme, v opačném případě ho vrátí zpět.

Kampaň běží do poslední chvíle

Další členové volební komise mají svůj úkol před volební místností. Navigují, kontrolují frontu voličů a také odhánějí agitátory. „Nesmí stát blíže než 150 stop (45,72 m) od dveří do volební místnosti. Kampaň tu běží do poslední chvíle" popsal Horák.

Po odchodu do výslužby v roce 2015 pracuje Horák jako odborník na letecké trenažéry u firmy Boeing v Miami na Floridě a netají se tím, koho volí – jeho hlas i podpora patří Donaldu Trumpovi. „Na počátku jeho politické kariéry jsem myslel, že jde o vtip, ale začal jsem ho více sledovat a nakonec se ze mne stal jeho podporovatel. Je to člověk, který to dělá zadarmo, dobrovolně se trápí v politice, místo aby hrál v klidu golf. Pokud by vyhrál Joe Biden, bude tu komunismus a to si nikdo nemůže přát," říká kolínský rodák.