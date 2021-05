Bandidos locales označují sami sebe za „klub přátel“ z Benešovska, kteří na mopedech křižují Českem i Evropou a holdují humoru a recesi. Do veřejného prostoru ani politiky doteď nevstupovali. Zaujmout rázný postoj se rozhodli až právě v souvislosti s jízdou proruských motorkářů.

„Stydíme se za to, že se jiní čeští motorkáři paktují s proputinovskou klakou. Zvlášť v situaci po odhalení vrbětické kauzy to považujeme za nechutné. Osobně nemám nic proti pokládání květin na hroby padlých vojáků, ale jejich promenádování se zde na místě neexistujícího pomníku považuji za provokaci,“ prohlásil po odjezdu „vlků“ z Bubenče Jindřich Melichar z Bandidos locales.

Melichara i jeho souputníky nepříjemně překvapilo, že veřejný odpor vůči „prokremelským zrádcům“ není v české společnosti patrnější. „Považovali jsme za nutné aspoň sami za sebe vyjádřit nesouhlas s tím, jak se tu proputinovští motorkáři zastoupení českou rusořiťolezeckou bandou nehorázně naparují. Také jsme měli obavy, že se v Česku nenajdou jiní normální motorkáři, kteří by dali najevo, že se jim roztahování zastánců východních pořádků nelíbí,“ zdůvodnila skupina svou účast v prohlášení k akci.

„Možná máme malé stroje nebo ptáky, rozhodně ale máme koule, hrdost a sebeúctu,“ praví dále text, který zdůrazňuje, že skupina nemá nic proti obyčejným Rusům, nýbrž proti jejich představitelům a státní politice. „Ta je historicky postavená na hodnotách, jako je lež a bezohlednost jak vůči vlastním lidem, tak okolnímu světu. Vůbec nám nejde na rozum, jak mohou Češi vzhlížet k Rusku nebo Číně, k politickému systému, kde štěstí a svoboda jednotlivce vůbec nic neznamenají. Kde vás zavřou za to, že jste si dovolili nezemřít, když vás předtím otrávili,“ zdůvodnili benešovští mopedisté svůj výstup z anonymity.

Vrbětice? Předložte důkazy, hřímal komunista

I po odjezdu obou motorkářských skupin zůstalo na místě asi čtyřicet příznivců národovecké a komunistické politiky. Na mikrofon promluvila politoložka a šéfka Aliance národních sil Vladimíra Vítová. „Nacházíme se u neexistujícího památníku nejvyššího hrdinství. Ve všech filmech a knihách je tím největším hrdinou ten, kdo zachránil lidi, národ a stát. A v naší zemi nemáme větší hrdiny, než jsou zástupci Rudé armády,“ řekla Vítová v úvodu proslovu, v němž také označila Bandidos locales za „bandu snažící se změnit historii“.

Následně se slova ujal známý komunista a zastánce „tvrdé linie“ Josef Skála. „Rusofóbie je ohavná diagnóza. Co by asi cítili sovětští vojáci, kteří v roce 1945 v Praze padli nebo byli zmrzačeni, kdyby věděli o hulvátském postoji části dnešních Čechů k jejich památce,“ prohlásil Skála, který také požadoval „jasné důkazy“ o podílu Ruska na explozích ve Vrběticích. „V opačném případě by měli být zodpovědní lidé souzeni a projít uličkou hanby,“ pokračoval Skála, který nakonec vyjádřil přesvědčení, že jím hájená linie nakonec díky „mlčící většině“ zvítězí.

Podpořit Rudou armádu i současné Rusko přišla na náměstí Interbrigády také paní Ivana. „Posledních deset let ve mně sílí dojem, že směřování na Západ je pro tuto zemi katastrofa. Upřímně řečeno nebýt invaze v roce 1968, zdejší ‚bordel‘ by začal o dvacet let dříve. Nejsem rasista, ale hodně mi vadí adorování migrantů i homosexuálů,“ svěřila se Ivana, která považuje za „globálního agresora“ Spojené státy. „Myslím si, že i načasování kauzy Vrbětice po dlouhých letech může souviset se změnou prezidenta v USA,“ dodala.