Používat budou vakcíny výrobců Pfizer/BioNTtech a Moderna, s čímž souvisí jeden organizační požadavek. Vzhledem k tomu, že z jednoho balení očkovací látky lze naočkovat šest lidí (v případě ampulek od Pfizeru), případně deset (při použití Moderny), Pavlík vyzval starosty, aby se ozývali se svými požadavky na příjezd mobilního týmu až ve chvíli, kdy budou mít shromážděný patřičný počet zájemců (případně násobky uvedených čísel). Tak, aby se se jediná dávka nemusela vyhodit.

Vyloučeno není ani očkování dětí, odpověděl radní Pavlík na otázku Deníku. Připouští nicméně, že primárně se počítá především s podáváním vakcíny zájemcům od 18 let výš; případně od 16 let. „Ve dvou z těchto týmů je ale i pediatr, a tak by bylo možno zajistit také očkování zájemců ve věkové skupině 12+,“ konstatoval. Připomněl, že v případě vakcinace dětí platí povinnost zajistit účast praktického lékaře pro děti a dorost, bez jehož účasti dítěti očkovací látku píchnout nelze. „A musel by tam být po celou dobu,“ poznamenal Pavlík.

Mobilní očkovací týmy ve středních Čechách

- Okresy Mladá Boleslav, Nymburk

- Okresy Benešov, Beroun, Praha-západ, Příbram

- Okresy Kolín, Kutná Hora, Praha-východ

- Okresy Kladno, Mělník, Rakovník

Zdroj: Pavel Pavlík, radní Středočeského kraje pro oblast zdravotnictví