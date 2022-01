„Složky integrovaného záchranného systému mají nastavená režimová a organizační opatření. Je možné zasáhnout do provozu veřejné dopravy, krizové scénáře mají i silničáři. K opatřením jsme vyzvali i poskytovatele nezbytných služeb,“ vypočítává, ve kterých oblastech fungování nezbytných služeb pro občany se není třeba obávat, že by hrozily zásadní výpadky.

Reagovat nebude problém, říká hejtmanka

To, že všechny hlavní složky integrovaného záchranného systému potvrdily taková vnitřní opatření, jež v jejich týmech zamezí šíření vysoce nakažlivé varianty omikron, připomněla i hejtmanka Petra Pecková (STAN). S upřesněním, že třeba ve veřejné dopravě je prioritou udržet školní spoje a spoje ve špičkách. „Pokud by to bylo nutné, od zítřka je možné přejít na prázdninový provoz; ovšem bez omezení školních spojů. Aktuálně ale signály, že by to bylo třeba, nejsou,“ upřesnila ve středu. Také krajská správa a údržba silnic podle jejích slov připravila takové scénáře provozu, aby ani případný postup nákazy neohrozil zimní údržbu vozovek.

Máme po jednání krizového štábu Středočeského kraje. Na omikron jsme připraveni, vše funguje, jak má.



Kompletní report najdete zde https://t.co/qYO5sTMfnO — Petra Pecková (@PPeckova) January 12, 2022

Co čeká nemocnice, ukáže další vývoj

Ve středočeských nemocnicích je prozatím, jak vyplynulo z jednání krizového štábu, situace spíše klidná. „Doznívá nákaza variantou delta, situace je tedy stabilizovaná a byla obnovena plánovaná operativa,“ konstatoval krajský radní pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS). S dodatkem, že další vývoj bude záviset na rychlosti šíření nákazy omikronem, přičemž existuje řada scénářů vývoje.

Krizový štáb kraje: Na nástup omikronu jsme připraveni! Složky IZS mají nastavená režimová a organizační opatření. Je možné zasáhnout do provozu veřejné dopravy, krizové scénáře mají i silničáři. K opatřením jsme vyzvali i poskytovatele nezbytných služeb.?https://t.co/NbvXRfGzXZ — Středočeský kraj (@StredoceskyK) January 12, 2022

„Od scénáře s poloviční zátěží nemocnic oproti variantě delta až po scénář, který počítá se zátěží nemocnic na stejné či vyšší úrovni. Vždy s tím, že celkový počet nakažených bude výrazně vyšší, ale nebude nutná hospitalizace,“ upřesnil Pavlík, nač se chystají zdravotníci. Zmínil nicméně rizikový scénář, podle něhož může v některých časových úsecích hrozit „extrémně vysoká“ zátěž nemocnic. Obrací se proto k veřejnosti s výzvou k očkování.

Prázdninový provoz autobusů a vlaků kvůli koronaviru? Zatím není nutný

Stabilizovaná a příznivá se z pohledu šíření nákazy jeví situace v domovech seniorů a dalších zařízeních sociálních služeb. „I nadále,“ poznamenal mluvčí kraje David Šíma, že nejde o nic nového. S upřesněním, že podle posledních dat v pobytových zařízeních sociální péče zřizovaných krajem bylo pozitivních jen osm klientů – a to z celkového počtu více než 5,5 tisíce. „U šesti desítek zařízení, která nejsou zřizována krajem, z téměř 3,5 tisíce klientů není pozitivně testován nikdo,“ doplnil.