V případě neoznámení pobytu a nedodržení domácí karantény hrozí citelná pokuta – až třímilionová. Zdravotníci také nadále upozorňují na povinnosti hlásit lékařům svůj návrat z dovolené v Itálii.

Nakažení z výletu i ze zaměstnání

Už od noci na úterý měli hygienici ve středních Čechách potvrzeny dva případy nákazy: na Kladensku a na Mělnicku. Oba s mírným průběhem onemocnění, který pacientům ve stabilizovaném stavu umožnil zůstat v domácím léčení. „Minimálně jeden z nich má cestovatelskou anamnézu,“ konstatovala Šalamunová. Jsou to okolnosti, které hygienici v souvislosti s koronavirem už mohou označovat za „klasiku“: lyžování v Itálii.

Je to i případ muže, který onemocněl na Mělnicku. Podle slov Šalamunové se vrátil z lyžování ve Val Gardeně – nicméně Gabriela Štěpanyová z ministerstva zdravotnictví se v souvislosti se středními Čechami zmínila o muži ročníku narození 1953, jehož nakažení bylo hlášeno v pondělních večerních hodinách. „Navštívil italské Trentino a byl v kontaktu s dalším nakaženým,“ upřesnila. Zda muž pobýval v obou lokalitách, se Deníku zjistit nepodařilo; jde nicméně o sousedící severoitalské regiony v Dolomitech.

Z lyžovačky s přáteli v jihotyrolském středisku Val Gardena se vrátila žena, která se nyní léčí ve své domácnosti na Kladensku. Deníku to potvrdila kladenská epidemioložka Lenka Duchajová. „Onemocnění už prakticky prodělala – a příznaky má mírné,“ upřesnila. S ohledem na osobní bezpečí ženy ale hygienici neprozradí, ve které obci na Kladensku pacientka žije. „Mohu potvrdit jen to, že nákaza se nepotvrdila v městě Kladně,“ řekla Duchajová. Uvedla dále, že se jednalo o větší skupinu – a v této partě se objevují i další případy. „Jedná se o celou lyžařskou skupinu a počet případů z té skupiny neustále narůstá,“ potvrdila. Rovněž Štěpanyová z ministerstva tuto skupinu zmiňovala.

V úterý ráno pak ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) informoval na twitteru o již třetím středočeském případu – ženě ročníku narození 1959, jež se v práci nakazila od kolegyně. „V zaměstnání přišla do kontaktu s nakaženou ženou, jež byla na lyžích v italské Val Gardeně,“ sdělil Vojtěch. „Tato pacientka je z Prahy-západ,“ konstatovala Šalamunová.

Středočeské souvislosti by mohl mít také případ muže taxikařícího v Praze, u něhož není jasné, jak se virem nakazil. Ví se nicméně, že v posledních dnech svezl desítky lidí. „Kontakty budou dohledávat kolegové z pražské hygieny,“ řekla Šalamunová Deníku. S tím, že pokud objeví vazby vedoucí do středních Čech, předali by kolegové patřičné kontakty středočeským hygienikům.

Pomoci mají čistota a odstup

V rámci prevence doporučuje ministr Vojtěch úzkostlivě dodržovat hygienická pravidla. „Je důležité, aby si lidé častěji myli ruce, udržovali vzdálenost na cca 1,5 – 2 metry, vyhýbali se davům či větším shromážděním,“ tlumočí jeho rady webové stránky středočeské hygienické stanice. „Nedoporučujeme ani podávání rukou a jiný blízký kontakt,“ upozornil ministr.

Jeho úřad pak radí všem poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb, aby jako jedno z preventivních opatření snižujících možnost šíření nákazy důsledně používali ústní roušku. Týká se to všech, kteří za pacienty a klienty docházejí do jejich domácností – ať už jde o návštěvní službu lékařů, všeobecné sestry, ambulantní specialisty, ošetřovatelky agentury domácí péče či zajišťování léčebně rehabilitační nebo paliativní péče; stejně jako zdravotnických záchranářů. „Dodržujte zásady respirační hygieny, často si myjte ruce mýdlem a vodou, používejte dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem,“ obrací se na ně dále ministerstvo.