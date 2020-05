ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE

V posledních dnech se sice zdá, že koronavirus výrazně ustupuje – jak ve středních Čechách, tak v rámci republiky – neplatí to však bez výhrad; ani v celokrajském měřítku. Z pátečních údajů středočeské hygienické stanice vyplynulo, že za posledních 24 hodin přibylo ve statistikách 23 osob s nově potvrzenou nákazou. To je o řád výš, než bylo běžné minulých dnech, kdy se objevovaly pouze jednotky nových případů.

S jedinou výjimkou to platí i nadále: na Benešovsku, Kladensku a Praze-východ mají nově po jednom pacientovi, na Praze-západ přibyli tři. Zbývajících 17 je z Mělnicka, kde se koronavirus rozšířil mezi cizinci na ubytovně, sdělila Deníku Dana Šalamunová z krajské hygienické stanice. „Po záchytu prvního pozitivního případu jsme nechali všechny vyšetřit,“ řekla na adresu obyvatel ubytovny.

Připomněla, že onemocnění se naštěstí tolik nerozšířilo, jestliže většina z těchto cizinců se v posledních 14 dnech, podstatných pro mapování šíření nákazy, zdržovala převážně na ubytovně. V kontaktu tedy byli především mezi sebou navzájem. Několik z nakažených, kteří docházeli do práce, byli zaměstnáni v hlavním městě; aktuálně řešený případ má tedy přesah i do metropole. „Na zachycení kontaktů spolupracujeme s Hygienickou stanicí hlavního města Prahy,“ potvrdila Šalamunová. Připomněla dále, že všichni nemocní byli na ubytovně sestěhování do jednoho patra, ostatní obyvatelé jsou v karanténě – a v pátek se uskutečnila plošná dezinfekce celého objektu.

Sedm set vyléčených

Počet onemocnění, která středočeští hygienici zaevidovali od počátku pandemie, se vyšplhal již na 986. Aktuálně nemocných je však nyní 261. Již přes sedm stovek – přesně 704 – lidí se vyléčilo; naopak 21 z těch, u nichž byla prokázána nákaza koronavirem, zemřelo.

Nejvíc případů u Prahy

Nejzasaženější oblastí kraje zůstává Praha-západ s aktuálně 88 nemocnými, kde nemocnost přepočtená na sto tisíc obyvatel dosahuje 60,27. Z hlediska nemocnosti dále následuje právě Mělnicko s hodnotou 28,61, kde je nyní 31 nakažených; dále pak Praha-východ s 27,08 přepočteného pacienta (a 49 reálnými lidmi) a Berounsko s nemocností 24,54 (kde je 23 nemocných).

Vedle v současnosti zcela „čistého“ Kutnohorska mají velmi nízké počty nakažených také okresy Rakovník (s 1 pacientem a nemocností 1,80), Nymburk (4/4,01) a Příbram (5/4,36). Ostatní středočeské okresy se pohybují v rozpětí mezi deseti a osmnácti aktuálními případy.