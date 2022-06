„Už čtyři roky je tento největší státní poklad ukrytý zraku veřejnosti. A to je škoda. Jako jeden ze sedmi klíčníků proto navrhuji vystavení klenotů. Naše oddělení protokolu už se snaží s Hradem domluvit na možné schůzce,“ napsal primátor na sociální síť.

A dodal, že by se tak mohlo stát „klidně ještě v tomto roce.“ To ale Pražský hrad odmítá. „Vystavení korunovačních klenotů se řídí osvědčenou letitou tradicí, která hluboce ctí jejich mimořádný význam pro českou státnost. Tedy lze předpokládat, že budou vystavené začátkem funkčního období příštího prezidenta České republiky. To je za několik málo měsíců,“ sdělil Jan Pastor ze správy Hradu.

Prezident Miloš Zeman má před sebou ještě devět měsíců, mandát mu oficiálně končí 7. března 2023.

Jak uvádí Pražský hrad na svém webu, za celé 20. století mohli lidé vidět svatováclavskou korunu, královské jablko a žezlo, korunovační plášť pouze devětkrát. V tomto století se klenoty vystavovaly pětkrát, vždy ve Starém královském paláci Pražského hradu, ve Vladislavském sále a v Karlově síni.

Naposledy byly k vidění před čtyřmi lety, čehož se Hřib krátce po svém zvolení zúčastnil.

Součást volební kampaně?

Podle politologa a komentátora Lukáše Jelínka může být Hřibova snaha součástí volební kampaně ke komunálním volbám, které proběhnou 23. a 24. září.

„Fakt, že si na to primátor vzpomene čtyři měsíce před volbami asi opravdu není jen tak, když k vystavení dochází jen sporadicky. Nemyslím si ale, že to bude mít vliv na volební výsledek,“ soudí Jelínek.

Podle něj však případná výstava bude nejvíce přitahovat turisty, kteří jezdí do Prahy za památkami, Pražané už totiž měli dost příležitostí si je prohlédnout.

„Nemyslím si, že se lidé ve volbách rozhodují podle podobných spektakulárních událostí, ale spíše podle konkrétních politických výkonů. U primátora Hřiba mě ale tento přístup nepřekvapuje. Svůj mandát zahájil marketingově, vždy si dával záležet na tom, aby se ukázal ve správnou chvíli na správném místě a vlastně v tomto stylu i svůj mandát zakončí,“ soudí politolog.

Kopie od září v Chebu

Korunovační klenoty jsou uloženy v Korunní komoře katedrály svatého Víta. Odemknout ji musí všech sedm klíčů. Kromě primátora jsou držiteli klíčů ke klenotům ještě prezident republiky, předseda vlády, arcibiskup pražský a primas český, předseda Senátu, předseda Poslanecké sněmovny a probošt Metropolitní kapituly u Svatého Víta.

Lidé si nicméně mohou prohlédnout zdařilou kopii korunovačních klenotů, vystavena je denně ve Staré sněmovně Starého královského paláce, kde je umístěna v původní Gočárově vitríně z roku 1929.

„Tyto kopie pak budou začátkem září k vidění také na výstavě 700. výročí zástavy Chebska českému králi Janu Lucemburskému, která se uskuteční v kostele sv. Kláry v Chebu,“ uvedl Pastor.