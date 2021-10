Chcete poslat upozornění, až přijde čas říci si o peníze? To je otázka, s níž se nyní obrací na Středočechy krajský úřad. Předběžně zjišťuje zájem o další výzvu k podávání žádostí o takzvané kotlíkové dotace – tedy výměnu starých kotlů spalujících uhlí za moderní zařízení šetrnější k životnímu prostředí a s pohodlnější obsluhou. Nabízí přitom, že až to bude aktuální, zájemcům, kteří nyní zaregistrují své kontaktní údaje, pošle upozornění. S vlastním přijímáním žádostí o kotlíkové dotace se počítá v prvním čtvrtletí příštího roku.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Karel Pech

Provozovat kotle první a druhé emisní třídy bude nelegální, přičemž aktuálně platí pro jejich zákaz termín, který už je na dohled: 1. září 2022. Za necelý rok. Možným pokutám, jež pak při úředních kontrolách hrozí za kotel nesplňující minimálně požadavky třetí emisní třídy, by se přitom lidé, kteří do té doby nestihnou nahradit starý kotel novým zdrojem tepla, měli vyhnout právě díky kotlíkovým dotacím: postačí, že budou mít o příspěvek na výměnu zažádáno. Domácností topících starým kotlem mohou být ve středních Čechách až desítky tisíc. A pokuty, které jim budou hrozit, se podle ministerstva životního prostředí šplhají do desetitisíců korun.