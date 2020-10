Kvůli neustále se zhoršující epidemiologické situaci dává Odbor sociálních věcí Středočeského kraje dohromady databázi dobrovolníků, zejména pak studentů oboru sociální péče a pečovatelské činnosti, pro případ náhlého nedostatku personálu v zařízeních sociálních služeb.

„Již v minulosti se ukázala jako přínosná spolupráce se studenty oboru sociální práce a pečovatelské činnosti, kteří se zapojili v době nouzového stavu do činnosti zařízení sociálních služeb nebo dalšími brigádníky a dobrovolníky,“ píše ve výzvě Nela Schülerová z odboru sociálních věcí. Dobrovolníky z databáze by pak odbor v případě akutního nedostatku personálu u některého z poskytovatelů sociálních služeb v kraji oslovil s žádostí o pomoc. Tím by dařilo pružně reagovat na vzniklé situace.

„Nejde v tuto chvíli o závazek možného pomáhajícího, ten bude záviset na dalším jednání a aktuální situaci, cílem je vytvořit seznam, který bude kraj v případě potřeby využívat a možné pomáhající koordinovat a s poskytovateli propojovat,“ stojí ve výzvě.

Registrace do databáze je jednoduchá. Stačí vyplnit on-line formulář, kde kromě jména, příjmení, kontaktního spojení a bydliště vyplníte, jak můžete pomoci. Nezletilý pak musí vyplnit kontakt na zákonného zástupce.