Soutěž: Kraje pro bezpečný internet.

Účast: cca 3 000 studentů ze středních Čech



Všem gratulujeme a těšíme se na celostátní kolo, kam míří student z gymnázia, Mladá Boleslav.



Tradiční projekt KPBI, zaštítěný Asociací krajů ČR, Národním centrem kybernetické bezpečnosti a připravený i v úzké spolupráci s Policií ČR, se ve středních Čechách tradičně setkává s ohlasem mezi školáky i jejich staršími kamarády ze středních škol. Krajský radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha (STAN) však oceňuje, že oslovuje i další skupiny: kromě e-learningových kurzů pro žáky a studenty, na něž navazoval soutěžní kvíz, jsou jeho součástí také lekce pro učitele, rodiče a veřejnost. „Ale i pro sociální pracovníky a policisty,“ upozornil Vácha. Oceňuje současně, že v rámci KPBI vznikají také videospoty určené rodičům, seniorům a mládeži.

Hejtmanka Petra Pecková (STAN) zdůrazňuje důležitost takovéhoto poučení, jestliže pro děti a mládež je svět internetu součástí každodenního života. „Občas se jim dokonce prolíná se světem reálným – a někdy hranice mezi oběma světy mizí. Právě proto je tak důležité s dětmi o rizicích a nástrahách internetu mluvit,“ zdůraznila hejtmanka. S dodatkem, že zákazy zde nepomohou; účinnější je poskytnout dostatek informací, případně pomocnou ruku.

Do losování o ceny byli zařazeni soutěžící, kteří správně zodpověděli 20 otázek v testu. Další příležitostí prověřit své znalosti i vyhrát byl náročnější Kvíz Plus „pro experty“. Kraj také vyhlásil soutěž pro školy, v níž se hodnotí podíl žáků zapojených do kvízu z celkového počtu žáků. Třem s „nejpilnějšími“ žáky jsou určeny finanční prémie od 10 do 30 tisíc korun, určené na nákup vybavení pro posílení bezpečnosti žáků při jejich školní práci s internetem.

Výsledky soutěže Kraje pro bezpečný internet pro Středočeský kraj ve školním roce 2021/2022

- Soutěžní kvíz 8–12 let:

1. Vojtěch Tomáš, Základní škola Dobřichovice

2. Matěj Mlynář, Základní škola, Příbram VIII – Školní

3. Eliška Jungvirtová, Základní škola a Mateřská škola Nečín, okres Příbram

- Soutěžní kvíz 13 a více let:

1. Zuzana Černá, Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Benešov

2. Ondřej Šlechta, Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola

3. Marie Kořínková, Střední škola obchodní Kolín IV

- Kvíz Plus

1. Ondřej Žitný, Gymnázium Mladá Boleslav – postupuje do celorepublikového finále

2. Martin Schrődl, Gymnázium Příbram

3. Filip Kraus, Gymnázium Příbram

- Soutěž škol:

1. Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Benešov

2. Gymnázium Příbram

3. Gymnázium Kolín III

