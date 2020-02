Jde o souvislosti nově platných pravidel spojovaných s takzvanou „sto šestkou“ – zákonem číslo 106/1999 o svobodném přístupu k informacím. Jaké důsledky by taková exekuce měla pro středočeské hejtmanství a zda by přinesla dopady na fungování jeho úředníků, se však Deník nedozvěděl. Taková situace podle vedení krajského úřadu nehrozí – a nikoli jen z toho důvodu, že požadované informace poskytnuty byly. Ve čtvrtek.

Michalik odkázal na zpravodajství serveru Seznam zprávy, podle něhož ministerstvo vnitra nařídilo kraji zveřejnit informace o tom, jak středočeská hejtmanka využívá svůj služební vůz. „Pokud to neudělá, spadne úřad do exekuce a hrozí mu pokuta až sto tisíc korun,“ konstatoval. Upozornil na někdejší rozruch kolem toho, že hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) v minulosti nechala služebním autem kraje jezdit svého manžela Jakuba Pokorného. Následně oba před novináři uvedli, že tahle praxe skončila. „Když se novináři snažili zjistit, zda svůj slib hejtmanka dodržela, narazili na mlčení,“ uvedl Michalik.

Žádné mlčení – a žádná exekuce. To je v souhrnu obsah čtvrteční odpovědi ředitele krajského úřadu Jiřího Holuba. „Požadované informace byly žadateli poskytnuty v plném rozsahu dle nových ustanovení (informační příkaz) zákona číslo 106/1999, platných od 1. 1. 2020. Byly tak splněny veškeré zákonné povinnosti,“ sdělil Holub. Uvedl dále, že kraj od nadřízeného orgánu – tedy ministerstva – skutečně kraj informační příkaz obdržel. „Nicméně tento příkaz není uložením jakékoli sankce nebo pokuty. Informace o tom, že Středočeský kraj bude aktuálně muset v souvislosti s dotčeným informačním příkazem hradit jakékoli sankce, nebo skončí v exekuci, jsou nepravdivé a ničím nepodložené,“ vysvětlil Holub postoj svého úřadu.

Jedním dechem se ve čtvrtek obrátil s výzvou na krajské zastupitele, aby si úředníky nebrali do úst v politických soubojích. Odmítá to, co nazývá zneužíváním krajského úřadu v politických proklamacích. „Krajský úřad Středočeského kraje musí ze zákona fungovat apoliticky, aby byla naplněna jeho zásadní nezávislost,“ zdůraznil Holub.

Z Michalikova pohledu však stačí naslouchat řeči čísel – a připomenout si, že v říjnu 2017 přišlo středočeské politické zemětřesení a změnila se koalice vládnoucí kraji. „Zatímco v roce 2017 úřad odmítl poskytnout informace v 16 případech ze 186, v roce 2018 zamítl plných 46 žádostí z 295,“ odkázal Michalik na čísla týkající se žádostí o informace z výroční zprávy krajského úřadu; s tím, že údaje na rok 2019 zatím k dispozici nejsou.