/FOTOGALERIE/ Kraji se daří tak dobře, až to některé lidi trochu zaskočilo. V úvodu debaty v rámci úterního setkání v rámci cyklu Deník s vámi to připomněla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Jak se kraji nyní vede, se podle jejích slov projevuje na silnicích II. a III. třídy, které kraj spravuje.

Ze setkání s hejtmankou Středočeského kraje Jaroslavou Pokornou Jermanovou na Občanské plovárně v Praze. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

„Investujeme do nich čím dál víc peněz,“ připomněla rozsáhlé opravy silnic a jejich mostů. Bohužel se to neobejde bez omezení, uzavírek a objížděk – a ty jsou důvodem, proč občané reptají. Plošná oprava se však jinak udělat nedá. A právě slušný stav silnic hejtmanka považuje za základ dalšího rozvoje středních Čech. „Aby se občané dokázali dostat do míst, kam potřebují, až by se jim cokoli přihodilo – nebo upadlo kolo,“ konstatovala v nadsázce.