Sloužit mají výhradně lidem, jež na odběr poslali hygienici po předchozí telefonické konzultaci. Přístupy jsou upraveny tak, aby se návštěvníci nedostali do kontaktu s běžnými pacienty. Příchozí by i tak měli použít roušku – nebo alespoň šátek přes obličej. Nejnověji, v pondělí, začalo odběrové místo fungovat v areálu Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi.

Tamější odběrové centrum se vstupem výhradně z Palackého ulice je v provozu od 9 do 19 hodin (pondělní otevření o hodinu dříve bylo výjimečné). K odběrům nařízeným hygieniky také mladoboleslavská nemocnice nabízí vlastní telefonní linku: 326 743 636. Počítá se s tím, že v nejbližší době se rozběhne činnost odběrového místa rovněž v Příbrami.

Tři odběrová místa v kraji fungují již od sklonku uplynulého týdne, a to s provozní dobou stanovenou od 7 či 8 do 19 hodin. V kladenské nemocnici je odběrová ambulance zřízena na parkovišti před Niederleho pavilonem.

V Kolíně vznikl izolační prostor v buňce umístěné za budovou interny (napravo od centrální recepce), jež nese výrazné označení Covid-19; tak je označen i přístup. Uvnitř buňky najdou návštěvníci další pokyny.

Poněkud pozornější musí být lidé chystající se na odběr zajišťovaný pracovníky benešovské Nemocnice Rudolfa a Stefanie. Ti nezamíří přímo do nemocnice, ale k poliklinice na Malém náměstí v centru Benešova. Před ní je pro ně vyhrazené i parkovací místo. Přímo vchodem z ulice – nikoli tedy přes vestibul – se příchozí dostanou do odběrového boxu, který standardně slouží pro odběry krve (pro tento účel je však do odvolání uzavřen). Vchod je však kvůli bezpečnosti zamčený; je tedy třeba zazvonit nebo zaklepat a počkat, až přijde sestra otevřít.