Krajští politici se chtějí dohodnout, k čemu pustí kontrolní výbor

Co a jak má v příštích měsících dělat kontrolní výbor středočeského zastupitelstva, v jehož čele stojí Robert Bezděk z opoziční ANO, mají odsouhlasit zástupci stran koalice STAN, ODS, Pirátů a Spojenců. Vyplynulo to z pondělního jednání krajských zastupitelů, kteří schvalování plánu práce kontrolního výboru nezařadili do programu aktuální schůze. Kontrolní výbor by tak měl přijít na paškál až v lednu, společně s dalšími výbory krajského zastupitelstva.

Krajský úřad Středočeského kraje v Praze. | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Předseda výboru Bezděk vypracoval návrh plánu práce, který schválili všichni jeho členové napříč politickými stranami; včetně zástupců koalice. Kolegové z vedení koaličních stran však mají výhrady, které shrnul Michael Kašpar (STAN). „Není to jen plán práce, ale navrhuje významně navýšit kompetence kontrolního výboru a zasahuje i do kompetencí finančního výboru," upozornil, v čem on i kolegové vidí problém. Bezděk s výhradami nesouhlasí. Zdůraznil, že na návrh jednomyslně kývli všichni členové výboru – a podle něj je zcela v pořádku. „Poprvé za celé období byl zpracován tak, jak by měl," odkázal na minulost, jak činnost výboru fungovala vlastně od roku 2012. S tím však nesouhlasí Pavel Telička (Spojenci), jenž přitakává Kašparovým výhradám: Bezděkem předložený návrh zasahuje do kompetence výboru. S tím, že nemá smysl debatovat o tom, co bylo v dřívějších dobách. Návrh na projednání plánu práce kontrolního výboru již v prosinci tedy krajští zastupitelé neschválili. A Tomáš Havlíček (ODS) naznačil další postup: Bezděk by měl projednat návrh v rámci porady předsedů zastupitelských klubů. „Abychom našli shodu," vysvětlil Havlíček.