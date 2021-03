Na pomoc ambulantních lékařů spoléhají středočeské nemocnice. Týmy některých z nich totiž kvůli přílivu pacientů s koronavirem pracují v kritické situaci, kdy už překračují hranici svých možností. Potvrzuje to vyhlášení takzvaného stavu hromadného postižení osob již na osmi místech.

Oddělení pro pacienty s covid-19. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

Pacientům se poskytuje veškerá dostupné péče, jež však nemusí odpovídat obvyklým standardům. Třeba předpisům stanovujícím potřebné počty členů personálu v návaznosti na kvalifikaci jednotlivých skupin pracovníků. Jinými slovy: nemocnice dělá, co dokáže. Co může. Na co má. Jede na doraz. Což ale neznamená, že by se o lidi potřebující neodkladnou péči nepostarala nebo že by snad měly být odmítány jiné než covidové diagnózy.