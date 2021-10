Nejen vakcinace proti koronaviru je nyní aktuální v ordinacích praktických lékařů. Ti začali také s očkováním proti chřipce. Jak Deník zaznamenal, v některých ordinacích zájemcům radili, aby si pro injekci přišli až v říjnu, byť očkovací látky měli k dispozici už v září. S vysvětlením, že pozdější aplikace zajistí jejich spolehlivou účinnost po celé chřipkové období. Tedy i v březnu.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

„Očkování určitě doporučujeme; stejně jako každý rok,“ řekla Deníku Dana Šalamunová z Krajské hygienické stanice Středočeského kraje. „Zejména starším lidem a chronicky nemocným pacientům,“ upřesnila, komu je tato rada určena především. S vakcínou proti covidu-19 se ta chřipková nepere; dokonce by je případnému zájemci bylo možné obě aplikovat je stejný den. V tom případě by ale každou dostal do jiné paže – byť už média přinesla i informace o úvahách, že by obě vakcíny bylo možné zájemcům píchnout společně: v jedné injekci.