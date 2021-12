I když je pravděpodobné, že žáků, kteří své studium dokončí na jiné škole, než na kterou nastoupili, bude přibývat, konkrétní seznam těch, jichž se slučování bude týkat, nyní k dispozici není. Deníku to řekl středočeský radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha (STAN). Připouští, že současný počet 182 organizací zřizovaných krajem se bude snižovat, na detaily ale bude třeba počkat.

Zlepšit kvalitu, strukturu oborů i ekonomiku

Aktuálně existují obecné politické teze, z nichž rozhodování o slučování bude vycházet. Nemají však podobu pevně stanovených kritérií ve stylu jestliže/potom. Při vyhodnocování situace kraj zvažuje řadu souvislostí. Může se tak stát, že i na pohled podobná čísla při sledování jednotlivých ukazatelů u různých škol nebo v odlišných regionech mohou nakonec vést k rozdílným závěrům. Není také stanoven nějaký jasně daný cílový stav ve stylu, že do konkrétního termínu by se měl počet organizací snížit dejme tomu o 30, do dalšího o 40…

Vedení kraje se nicméně shoduje, že výhodnější nejenom z pohledu ekonomiky, ale i kvůli zvýšení kvality výuky, stejně jako lepšímu plánování nabídky oborové struktury a jejího rozmístění v rámci kraje je výhodnější sdílet kapacity, pedagogy i vybavení a odborné zázemí. A žáky koncentrovat. Zřizovatel ocení snížení nákladů nejen na údržbu budov, ale i na provoz, když místo více ředitelství či ekonomických oddělení bude jen jedno – vytváření větších celků se však projeví i ve výuce: lépe se využije aprobace pedagogů, kteří dnes často učí i předměty, pro které nemají vzdělání, a bude snazší držet krok s dobou při pořizování vybavení. Což se netýká jen nákupu strojů či rozmanitých elektronických vychytávek: třeba v případě zemědělských učilišť lze snáz pořídit jeden nový traktor využívaný větším počtem žáků než tři, které by sloužily menším skupinám.

Budoucnost? Větší školy ve větších městech

Když jsou si sousedící školy „hodně podobné“, podle slov radního dává jejich spojení logiku. S tím, že to mohou být postupné a navazující kroky trvající několik let. Budou pak moci sdílet třeba i speciální pedagogy či psychology, což jsou odbornosti, jež se dnes mnohým školám daří zajišťovat obtížně. Či spíš nedaří. „Je to směřování k větší efektivitě, kterému se nevyhneme,“ míní krajský radní pro školství.

Základní tezí je soustředit vzdělávání do historicky daných center regionu známých jako okresní města, čemuž nejlépe odpovídají spádovost i nabídka veřejné dopravy. Praha-východ i Praha-západ sice nemají takové okresní město ani přirozené centrum s odpovídajícím počtem obyvatel, nicméně zase jde o regiony s úzkou vazbu na Prahu. I žáci jsou zvyklí dojíždět do hlavního města třeba za sportem nebo za kulturou – a často právě také za středoškolským vzděláním. I proto se středočeské hejtmanství chce pustit do plánování v úzké spolupráci s partnery z magistrátu. „Praha neavizuje problém s učňovským školstvím, ale problém bude s gymnázii, která bude chtít posilovat,“ poznamenal Vácha.

Takové jsou hlavní zásady, z nichž vychází odborná komise, jež připravuje konkrétní návrhy změn. „Svá doporučení následně předloží k diskusi – předpokládám, že to bude někdy kolem přelomu ledna a února – a následně je budou schvalovat orgány kraje,“ připomněl Vácha, že závěry komise posoudí krajští radní – a ti pak svůj návrh předloží ke schválení středočeským zastupitelům.