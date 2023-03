Během loňského roku uložili za porušení veterinárních předpisů pracovníci KVS pokuty téměř dvakrát vyšší než rok před tím. Zatímco v roce 2021 dosáhly pokuty celkové výše 2,161 milionu korun, loni už to bylo už přes čtyři miliony korun. Počet přestupků a s nimi i výše sankcí se tak přiblížil době před pandemií.

KVS kontroluje v celém Středočeském kraji nejen chovy hospodářských zvířat nebo chovy zájmové, tedy například psů či koček. Do její práce patří i zjišťování závad při zpracování masa a potravin živočišného původu nebo jejich kontroly v rámci obchodování mezi státy. Prověřuje například i skladování masa v restauracích i cestu a podmínky této potraviny k místu dalšího zpracování. Totéž platí i o masu a masných výrobcích při farmářských trzích. Těch mimo jiné loni krajští veterináři zkontrolovali osmadvacet.

Ptačí chřipka v Hrusicích: Počet ohnisek se zvýšil na tři chovy

Velkým tématem byla na konci loňského roku ptačí chřipka. Zdeněk Císař, ředitel Odboru veterinární hygieny a veřejného zdraví KVS, připomněl, že na základě ohlášení chovatelky pracovníci správy zjistili ohnisko v malochovu drůbeže v Hrusicích u Prahy. „V návaznosti něj byla prokázána choroba i v dalších dvou malochovech ve stejné obci a v Nebřenicích nedaleko Prahy, kam si chovatel dovezl kohouta z chovu v Hrusicích,“ dodal Císař. Veterináři vytvořili společné uzavřené pásmo, které se rozkládalo okruhu deseti kilometrů kolem dálnice D1 od Prahy až po Ostředek.

V tomto pásmu probíhalo sčítání veškerého chovaného ptactva, prováděly kontroly v chovech drůbeže a odebírali kontrolní vzorky. Šíření do dalších chovů se v tomto pásmu se naštěstí neprokázalo.

Nutné prohlídky na jatkách

Mimořádnou prioritou při provádění veterinárního dozoru je také zajištění prohlídky jatečných zvířat a masa na sedmačtyřiceti jatkách ve Středočeském kraji (dvě taková zařízení, v Kouřimi na Kolínsku a Všeticích na Benešovsku, loni skončila). Prohlídka jatečných zvířat je prováděna před porážkou, během porážení a prohlídka masa po poražení. Na středočeských jatkách bylo loni poraženo téměř 21 tisíc kusů skotu, přes 337 tisíc prasat a bezmála 16 milionů kusů drůbeže. Veterináři také prohlédli 38 tisíc kusů zvěřiny.

OBRAZEM: Po nehodě nákladních aut na dálnici uhynuli dva z pěti koní

Krajské veterináře ale loni zaměstnali i bleskové mimořádné události. K jedné takové došlo na 46 kilometru dálnice D1. Do vozidla s přívěsem, v nichž se přepravovalo z Německa do Rumunska pět sportovních koní, narazil zezadu kamion. Dva koně, umístění v přívěsu, na místě uhynuli, další tři byli přepraveni do náhradního ustájení. „Dvě zvířata byla zraněna lehce, třetí na následky nehody i přes péči veterinárního lékaře a chovatele následně uhynulo,“ připomněl Jakub Škrabal, ředitel Odboru ochrany zdraví a pohody zvířat KVS.