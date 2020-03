Oni také rozhodují o tom, kdo má jít na testy, jež přítomnost koronaviru buď potvrdí, nebo vyvrátí (takovýchto indikovaných odběrů do středečního rána prozatím v kraji podle slov mluvčí středočeské hygienické stanice Dany Šalamunové určili 759). Vždy se tak však děje „na dálku“ prostřednictvím konzultace po telefonu. Hygienici důrazně vyzývají občany, aby je v souvislosti s podezřením na nákazu nenavštěvovali osobně.

Osobní kontakt by lidé měli omezit také ve všech svých záležitostech; žádoucí je dát přednost komunikaci písemné, elektronické, tedy prostřednictvím e-mailu, či telefonické. Spojení lze najít na webových stránkách středočeské hygieny. Pokud je osobní přítomnost skutečně nezbytná, hygienici vyzývají návštěvníky, aby omezili svůj pobyt na konkrétních pracovištích i v budově omezili na nezbytné minimum – za současného dodržování zvýšených hygienických opatření a respektování pokynů pověřeného personálu.

Je také třeba počítat s tím, že doba určená pro styk s veřejností, ať už jde o konzultace, či jen o příjem podání, se omezuje na pondělí a středu vždy v době od 8.30 do 11.30 hodin. Prozatím s platností do příští středy (do 23. března včetně), nicméně tento termín nejspíš nebude definitivní.

Infolinky středočeských hygieniků ke koronaviru



- 771 137 070: v provozu denně včetně víkendu, vždy od 7.00 do 19.00 hodin



- 736 521 357: v provozu pouze v pracovních dnech, a to od 7.00 do 16.00 hodin – proti dřívějšku je tedy doba provozu této linky prodloužena



- Obě tyto infomační linky jsou určeny výhradně k hlasovým hovorům; nikoli ke komunikaci prostřednictvím SMS zpráv



- V běžné pracovní době (v pracovních dnech od osmé do šestnácté hodiny; v pondělí a ve středu o hodinu déle, naopak v pátek se končí už v 15.00 hodin) hygienici doporučují dát před přetíženými infolinkami přednost přímému kontaktu s pracovnicemi protiepidemických oddělení jednotlivých územních pracovišť – kontakty jsou na webu krajské hygienické stanice, přímou cestu může nabídnout třeba odkaz bit.ly/2x7cZtQ



Zdroj: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje